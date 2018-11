Buch retreu a Cs l'autobús contra els indults: "Condemnen un presos que no han tingut judici"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha retret aquest dimecres a Cs l'autobús amb el qual recorren Madrid per fer una crida a la manifestació contra els indults als presos polítics d'aquest dissabte a les 12 hores. En resposta a una pregunta del partit taronja durant la sessió de control al Govern, Buch ha acusat els d'Inés Arrimadas de "condemnar uns presos que no han tingut judici".

Cs li havia dit que "a Catalunya no es viu en llibertat" amb ell com a conseller d'Interior. El diputat José Maria Cano ha acusat Buch de ser el "guardià del Procés i del nacionalisme" i de provocar un "ambient irrespirable" en molts pobles i ciutats de Catalunya quan permet –ha assegurat– els assetjaments dels “comandos separatistes” als ciutadans i els càrrecs públics.

Per a Cano, és "preocupant i intolerant" la "campanya d'assetjament i linxament ciutadà" que s'està vivint a Catalunya, en referència a les pintades a casa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, els "assenyalaments" o els "atacs" a domicilis o vehicles com el del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández. "¿Què està fent el Govern i la conselleria d'Interior per garantir la seguretat i els drets i llibertats ciutadans?", ha preguntat a Buch.

El conseller li ha respost que "l'únic que està provat de llibertat en aquest país són els presos polítics", i ha estat llavors quan ha retret al primer partit de l'oposició l'autobús contra els indults. En referència a la pregunta concreta, el conseller ha assegurat que "la policia de Catalunya és democràtica i investiga fets delictius independentment de l'adscripció ideològica".

Aragonès: "Volen convertir el Parlament en la sala d'un tribunal"

Aquesta no ha sigut l'única enganxada del Govern i Cs durant la sessió de control. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha afirmat que la formació d'Arrimadas està intentant "convertir el Parlament en la sala d'un tribunal", després que el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, l'acusés durant la sessió de control al Govern de "prevaricació" i "amiguisme" per no demanar el retorn dels més de cinc milions d'euros que el Tribunal de Comptes reclama a l'expresident Artur Mas i els seus exconsellers per l'organització del 9-N.

Aragonès ha deixat clar que la sentència pel procés participatiu del 2014 no és "ferma" i que, per tant, la Generalitat no prendrà cap decisió en aquest sentit. Així mateix, ha demanat a la formació taronja que facin costat a la Generalitat, també, quan reclama deutes davant l'Estat.