Buch respon a Marlaska que els Mossos apliquen els mateixos protocols que sota el 155

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra aquest cap de setmana davant les accions dels CDR en la seva carta de resposta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ahir li va enviar una missiva amb l'amenaça de tornar a enviar les forces de seguretat de l'Estat a Catalunya si no es garantia l'ordre públic. En la seva carta, Buch assegura que els Mossos van aplicar els mateixos protocols que en l'operació tornada de Setmana Santa, quan sota el 155 la policia catalana depenia del ministeri de l'Interior i els CDR van aixecar les barreres dels peatges.

En la missiva a Marlaska, Buch manifesta que els agents van actuar "amb celeritat i adequadament" aquest cap de setmana en el tall del trànsit a l'AP-7 a l'Ampolla i en la concentració en una desena de peatges on es van aixecar les barreres. Segons el conseller, la policia catalana "no disposava d'informació contrastada prèvia" de les dues accions. "Un desconeixement que entenem compartit pels serveis de les vostres forces i cossos de seguretat", afegeix Buch, perquè tampoc havien fet arribar "cap alerta prèvia" en els mecanismes de coordinació amb els Mossos.

"Es pot concloure, sense dubte, que es va garantir en tot moment" l'ordre públic, "sense que constés cap pertorbació greu ni alteració", diu el conseller en la resposta al ministre.

Investigació de la Fiscalia als Mossos

En paral·lel, davant la investigació que ha obert la Fiscalia Superior de Catalunya als Mossos per no haver intervingut en les accions dels CDR aquest cap de setmana, Buch també ha mostrat el seu suport als agents. Considera que es va actuar amb la proporcionalitat més adequada "per garantir la seguretat ciutadana i el dret a la mobilitat".

Aragonès i Calvet neguen deixadesa de funcions

També han respost les cartes dels seus homòlegs el vicepresident, Pere Aragonès, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. El primer respon el ministre de Foment, José Luis Ábalos, lamentant els "trastorns" que van provocar els CDR, tot i que nega que s'hagin produït com a conseqüència d'una "actuació incorrecta" dels Mossos. El conseller també explica que ha mantingut contacte amb les concessionàries de les autopistes i remarca el compromís del Govern amb "el bon funcionament de les infraestructures, el respecte a l'ordre públic i el legítim exercici dels drets fonamentals".

Una resposta molt similar és la que li ha traslladat el vicepresident, Pere Aragonès, a la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, en què nega "deixadesa de funcions" per part dels Mossos i assegura que el Govern no ha incomplert "l'ordre legal vigent", en una referència indirecta a l'aplicació de l'article 155 amb què algunes veus del PSOE comencen a amenaçar la Generalitat.