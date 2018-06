Buch obre la porta a Trapero per tornar a ser cap dels Mossos d'Esquadra si queda absolt de la causa per sedició

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha afirmat que quan es resolgui el procés per sedició que Josep Lluís Trapero té obert a l'Audiència Nacional podria tornar a dirigir el cos dels Mossos d'Esquadra. Buch ha fet aquestes declaracions poc abans de la sessió que aquest dilluns, 25 de juny, tindrà lloc al tribunal espanyol per estudiar el recurs d'apel·lació de l'excap de la policia catalana contra el seu procediment pels fets del 20 i 21 de setembre a la conselleria d'Economia. "Compta amb tot el nostre suport i té un espai reservat" al cos "quan es resolgui el procediment judicial", ha apuntat Buch. Així mateix, ha defensat la professionalitat del major i s'ha mostrat convençut que "va fer la feina com l'havia de fer ell i tot el cos".

Miquel Buch no ha volgut posicionar-se sobre el procediment judicial que Josep Lluís Trapero té obert a l'Audiència Nacional perquè considera que qualsevol moviment o valoració que pugui fer podria "interferir en la seva defensa". Amb tot, ha dit que confiava que la causa "acabi en no res" i ha destacat la "professionalitat" del major dels Mossos d'Esquadra. "Tenim tota la confiança que va fer un treball professional i escrupolós", ha remarcat.

Trapero havia declinat l'oferiment del president de la Generalitat, Quim Torra, de tornar al capdavant dels Mossos perquè considerava que "no seria convenient" ni per al funcionament del cos ni per la seva situació processal.