Budó situa poder parlar de l'autodeterminació com una "línia vermella" per donar suport a un nou govern del PSOE

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha afirmat aquest dimarts que hi ha "línies vermelles" per a l'executiu a l'hora de donar suport a un nou govern de Pedro Sánchez. "En aquests moments el PSOE no està gaire obert al diàleg, parla d'un no reiterat a l'autodeterminació. Nosaltres considerem que són línies vermelles a preservar", ha afirmat, malgrat que fins ara Esquerra ha dit que no té condicions 'sine qua non' per donar suport al líder de PSOE si reuneix el suport necessari per ser investit de nou president del govern espanyol.

De fet, preguntada per això, Budó no ha aclarit si hi ha una posició comuna al Govern. Fins ara, JxCat i ERC han mantingut posicions diferents. "Això és més una qüestió dels partits", ha dit, tot i que ha reiterat que per a l'executiu sí que hi ha "línies vermelles a preservar" com l'escola, la llengua catalana, els mitjans de comunicació públics i poder asseure's a parlar "sense exclusions".

"Esperem el resultat de les eleccions, però estem disposats a un diàleg per poder parlar de tot, sense exclusions", ha afirmat després de valorar l'enquesta darrera del CIS sobre les eleccions del 28 d'abril, que dona el doble d'escons al PSOE que al PP.

També ha apuntat, però, que espera conèixer el discurs dels socialistes després dels comicis. "Veurem si es volen asseure a parlar. Van donar suport al 155", ha recordat.