Budó assegura que no hi haurà retallades i que no es plantegen eleccions fins "encarrilar" la crisi

Meritxell Budó ho ha dit clar: "No hi haurà retallades". La despesa sobrevinguda d'aquesta crisi puja fins els 4.000 milions d'euros, segons la portaveu del Govern de la Generalitat, però la intenció és fer-hi front amb "els escasos recursos" de què disposen a la Generalitat. Això, ha insistit, no es traduirà en treure capacitats a sanitat o educació. Ara bé, l'executiu no deixarà de demanar al govern central més llibertat i recursos per gestionar la crisi sanitària i econòmica a què fa front.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Budó ha avançat que per aquí aniran les demandes que Quim Torra, president català, plantejarà a Pedro Sánchez, homòleg espanyol, en el consell de ministres previst per d'aquí poques hores. "El president Torra demanarà el compliment de tot el que està pendent entre el govern de l'Estat i el de la Generalitat", ha resumit. Això vol dir una injecció de liquiditat, que exerceixi la seva responabilitat envers les comunitats autònomes i que flexibilitzi l'objectiu de dèficit. "Un 0,2% és impossible que ens permeti abordar la despesa", ha dit.

Però per sobre de tot ha demanat directrius clares. La portaveu del govern ha fet referència al que aquest diumenge avançava El Mundo, que els criteris de repartiment dels 16.000 milions d'euros a les autonomies ha canviat, i que això podria afectar negativament a Catalunya. I davant d'això, una demanda ja clàssica: que no s'esperi a la Fase 3 per retornar les competències a la Generalitat.

La relació entre JxCat i ERC

Però més enllà de les diferències entre la Generalitat i el govern central, Budó també ha parlat de la situació en què es troba la relació entre els dos partits catalans que comparteixen govern. Primer de tot, deixant clar que tot i ser dos partits "que no comparteixen estratègia en tot", han fet front a la crisi de forma conjunta. Després, per defensar que és més important treballar en obtenir les eines que els permetin fer front a la crisi sanitària, econòmica i social que preparar eleccions. "Necessitem un govern fort per prendre totes les decisions necessàries per fer-hi front", ha dit. "No ens plantegem cap escenari electoral fins que no estigui encarrilada aquesta crisi", ha afirmat.

Ara bé, també ha aprofitat l'ocasió per deixar caure que espera que "igual que JxCat ha donat suport a ERC en casos de judicialització", els republicans actuin igual en la investigació a Laura Borràs per pressumptes contractes irregulars quan era el capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Pel que fa la taula de diàleg, Budó ha indicat que no hi ha una data concreta per reprendre-la. "Espero que en el moment en que aquesta taula es reinicii una altra vegada, després de la pandèmia, hi hagi una voluntat real -ha llançat-, cosa sobre la qual en tinc els meus dubtes". La portaveu del govern ha assegurat que és escèptica amb què el PSOE tingui interés real en avançar en la resolució d'aquest conflicte.