Bustos s’enfronta a presó per retirar multes a la dona i els fills

Aquest octubre farà sis anys que els Mossos d’Esquadra escorcollaven l’Ajuntament de Sabadell per investigar una presumpta trama de corrupció amb l’exalcalde Manuel Bustos al centre. Sis anys després, la principal investigació sobre presumptes irregularitats en adjudicacions d’obres continua oberta i Bustos afronta el segon judici. Ja el van condemnar a un any i quatre mesos de presó per col·locar a dit una tècnica a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Ara la fiscal li demana dos anys de presó i sis d'inhabilitació per retirar multes de trànsit a la seva dona i el seu fill.

L'acusació popular, que exerceix la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció sol·licita el doble, quatre anys de presó. Però qui s'enfronta a una condemna més alta és l’excap de la policia local Josep Miquel Duran, que s’enfronta a una pena de sis anys i mig de presó i 19 anys d’inhabilitació.

Pel que es jutja l'exalcalde i l'excap de la policia és per la retirada de dues multes per 400 euros: segons la fiscalia, el primer episodi es va produir quan la dona de Bustos va estacionar indegudament el seu vehicle en una zona de càrrega i descàrrega a la plaça Vallès de Sabadell i va rebre una multa de 200 euros. Bustos hauria trucat a Duran i li hauria ordenat "arreglar aquesta situació tan farragosa", segons es desprèn de les escoltes telefòniques que van fer els Mossos.

El segon episodi implica els fills de Bustos, que van aparcar un cotxe en una zona de càrrega i descàrrega i la grua va emportar-se'l al dipòsit municipal. En assabentar-se'n, Bustos va trucar a Duran, que va assegurar-li que ho resoldria.