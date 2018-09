CDC i el PDECat declaren per primer cop com a imputats a l'Audiència Nacional pel cas del 3%

El president de CDC, Vicenç Mauri, i el responsable de finances del PDECat, Jordi Oliveras, declaren per primer cop a l'Audiència Nacional pel cas del 3%, que investiga el presumpte cobrament de comissions a canvi de l’adjudicació d’obra pública i que va ser traslladat a Madrid l'abril del 2018. A finals de juliol, el jutge José de la Mata va decidir ampliar el cas també al PDECat en considerar que era un "continuador" del partit anterior. En concret, les dues formacions estan imputades com a persones jurídiques pels presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. És la mateixa fórmula que el PP en el cas Gürtel, tot i que els populars estaven imputats com a partícips a títol lucratiu.

Mauri i Oliveras han estat designats justament aquest dimecres com a representants legals del partit en la causa i està previst que declarin al jutge, si bé fonts de la defensa han apuntat que només respondran a les preguntes dels seus advocats. També estan cridats a declarar dos directius del Grup Ortiz, inclòs el seu president, Juan Antonio Carpintero, en relació amb l'adjudicació presumptament irregular de l'ampliació d'un col·legi públic a Sabadell.

El responsable de finances del PDECat, Jordi Oliveras, arribant a l'Audiència Nacional. / TÀNIA TÀPIA / ACN

Segons De la Mata, CDC va posar en marxa una estructura per finançar il·legalment el partit i el PDECat no va deixar de ser un "mer continuador" d'una trama que s'hauria allargat durant onze anys fins ara, després de la refundació de Convergència que, per al jutge, no és sinó un simple "canvi d'aparença". D'acord amb la interlocutòria del juliol, en què s'imputava CDC i el PDECat, els dos partits es finançaven de forma encoberta a través de "donacions" a fundacions lligades a les formacions (Catdem i Fòrum Barcelona), en connivència amb empresaris i càrrecs polítics, alterant tota mena de concursos públics amb la finalitat de "dirigir-los" cap a empreses que, alhora, col·laboraven amb aquests donatius al partit.