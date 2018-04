Els CDR, després de l'alliberament de Tamara Carrasco: "Respondrem amb més lluita i més mobilització"

Els CDR no pensen rebaixar el seu activisme malgrat la repressió. Ho han deixat clar aquesta tarda en una roda de premsa en públic al passeig Lluís Companys, on un portaveu d'Alerta Solidària, David Aranda, ha llegit un comunicat dels CDR en què ha expressat la voluntat de "resistir", després que l'Audiència Nacional hagi deixat en llibertat provisional Tamara Carrasco, la membre del CDR de Viladecans assenyalada per rebel·lió i terrorisme per la fiscalia i la Guàrdia Civil.

"Respondrem amb més lluita i més mobilització", ha assegurat David Aranda, l'encarregat de llegir el text. Més d'un centenar de persones s'han sumat a la trobada, que ha servit per donar un missatge de rebuig contra l'operació de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra de dimarts.

Aranda ha denunciat que va ser una operació coordinada dels dos cossos policials per "generar por" i sobre fets que no tenien a veure els uns amb els altres. "L'objectiu de l'Estat és crear un marc de repressió contra nosaltres i posar-nos en el punt de mira", ha subratllat. Tot i això, Aranda ha remarcat que els CDR continuaran amb "més força i més solidaritat" i han emplaçat la ciutadania a "seguir defensant els drets".

540x306 Els membres dels CDR han cantat els Segadors / ARA Els membres dels CDR han cantat els Segadors / ARA

Un cop acabat el discurs, els assistents han llançat diferents proclames com "Llibertat presos polítics", "Ja n'hi ha prou d'esperar, República ja", "Puigdemont, el nostre president", "Els Borbons són uns cabrons" i "Fora fora fora la justícia espanyola". També s'hi han deixat veure representants de la CUP com la diputada Maria Sirvent i el membre del secretariat nacional Joan Garriga.