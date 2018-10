Els CDR es concentren davant de les seus d'ERC i el PDECat al crit de "botiflers"

Més d'un centenar de manifestants dels CDR s'han concentrat a la seu d'ERC i una cinquantena a la seu del PDECat a Barcelona. Han cantat consignes durant una hora en contra del Govern i contra els dos partits independentistes. En les dues concentracions s'ha llegit un manifest en què s'ha emplaçat el Govern a dimitir si no està "disposat a fer efectiu" el mandat de l'1 d'Octubre. Aquest és l'escrit, que ha estat compartit a les xarxes:

540x306 Mnifestants davant de la seu d'ERC al carrer Calàbria de Barcelona / Gerard Fageda Mnifestants davant de la seu d'ERC al carrer Calàbria de Barcelona / Gerard Fageda

Els manifestants han cantat davant de la seu d'ERC consignes com ARA "Sou uns botiflers", "Covards a casa" o "Independència o dimissió". També han demanat la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, que ha reaccionat via Twitter assegurant que les "protestes dels CDR són legítimes", però perquè el moviment independentista avanci cal "unitat". Els concentrats també han fet proclames en aquest sentit: "Sense unitat, no hi ha llibertat" o "Esquerra i PDECat, la paciència s'ha acabat".

A diferència del 2 d'agost, en què els CDR van fer pintades a la seu, aquest divendres hi havia les persianes abaixades i hi havia quatre mossos a l'entrada.

La cinquantena de persones que s'han concentrat a la seu del PDECat a Barcelona ho han fet sota diversos paraigües, ocupant la calçada del carrer Provença i amb una pancarta amb el lema "República o dimissió. El poble us passarà per sobre". Els manifestants també han mostrat cartells amb altres reivindicacions, com ara "Quan la injustícia és la llei, la desobediència és un dret" i "Buch dimissió, ni oblit ni perdó". Més tard han penjat alguns dels cartells a la porta de la seu (la persiana principal del local estava abaixada) i n'han passat uns quants més per sota la porta.

Els concentrats també han cantat diversos càntics, com ara "PDECat, la paciència s'ha acabat", "El poble mana, el govern obeeix" i "Desobeïu o dimitiu". En algun moment de la manifestació, quan algú els ha interpel·lat, els manifestants han cridat "Fora els fatxes dels nostres barris". A més, durant l'hora que ha durat la convocatòria, han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, i del president de la Generalitat, Quim Torra. Fins i tot, han dit: "Torra dimissió, Buch a la presó". A uns metres de distància hi havia un parell de furgonetes d'antidisturbis dels Mossos d'Esquadra, però els agents no han ni baixat dels vehicles.