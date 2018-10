Els CDR convoquen una concentració aquest divendres davant les seus del PDECat i ERC

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) tornen a convocar una concentració davant les seus del PDECat i ERC. Ho han anunciat a través d'una piulada de Twitter, en què criden a concentrar-se aquest divendres a les 7 de la tarda. "Els deixarem ben clar que no farem ni un pas enrere", avisen des del seu compte de Twitter oficial.

📣 PROU AUTONOMISME! 📣



🔴 Divendres, 19 d'octubre, a les 19 hores, us emplacem davant de:



📌 @Pdemocratacat: C. Provença, 339, BCN.



📌 @Esquerra_ERC: C. Calàbria, 166, BCN.



👉 Els deixarem ben clar que no farem #NiUnPasEnrere ✊ #TardorCalenta #RepúblicaODimissió pic.twitter.com/BDDLMuWBTn