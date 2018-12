Els CDR llencen escombraries a les portes dels jutjats de diversos municipis catalans

Els CDR han tornat a escampar escombraries i fems a les portes dels jutjats de diferents municipis catalans, com Girona, Figueres, Tarragona, Sabadell, Vic, Manresa, Solsona i Vilanova i la Geltrú. "Hem omplert de merda les portes dels jutjats de Manresa i Solsona per fer evident a tothom que el poder judicial a l'estat espanyol és una merda", han argumentat des de Twitter. "Sents pudor? És pudor de la merda de justícia. Ja els surt per sota la porta", apunten des de Vic. "Tot fa pudor. Persones innocents preses, exiliades i represaliades", afegeixen. També han actuat a Rubí i a Cerdanyola. Tots ells fan referència a l'aniversari de la Constitució amb les etiquetes "40 anys de vergonya" i "40 anys d'injustícia espanyola".

"A Cerdanyola volem que qualsevol que entri als jutjats sàpiga que s'hi trobarà 40 anys de vergonya", apunta el CDR. Des de Rubí s'ha llançat un missatge similar. En el cas de Sabadell, apunten que no reconeixen la justícia espanyola. "Els tornem la merda, lluitem per la independència, per fer unes lleis més justes i per fer fora els jutges prevaricadors", remarca el CDR sabadellenc, que recorda també el cas Mercuri.

A Vilanova i la Geltrú un vídeo mostra com uns encaputxats planten una pancarta groga a terra amb el lema "Justícia de merda", a més d'abocar-hi escombraries. A Tarragona han llençat una vintena de bosses de fems i deixalles, amb cartells on es podia llegir "Merda de justícia".