Els CDR donen per acabada l'acció d'ocupar la Model

Els activistes dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que ahir van quedar-se a sopar i a dormir a l'antiga presó Model de Barcelona i que avui hi han passat el matí han donat per acabada l'ocupació iniciada després de la manifestació per l'alliberament dels presos polítics i els exiliats. Durant la nit han rebut la visita del president Quim Torra, de Marcela Topor, la dona de Carles Puigdemont, i de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, entre d'altres.

Unes 200 persones hi han passat la nit, i aquest matí, després d'una assemblea, la quarantena de ciutadans que encara hi quedaven han decidit desconvocar la protesta.

540x306 Activistes dels CDR abandonen la Model aquest diumenge al migdia / PERE VIRGILI Activistes dels CDR abandonen la Model aquest diumenge al migdia / PERE VIRGILI

En el seu compte oficial de Twitter, els CDR convidaven els ciutadans a passar per l'antiga presó de Barcelona, anunciant una jornada de portes obertes i han organitzat "un esmorzar, una assemblea i un aperitiu".

Després de la manifestació, els activistes van organitzar un sopar a la Model i van anunciar per Twitter que hi passarien la nit. "Per la república, per la nostra Bastilla, per dignitat, perquè seguim dempeus, perquè no permetrem ni un pas enrere", van assegurar els CDR, utilitzant la simbologia de la presa de la Bastilla, l'esdeveniment que va donar inici a la Revolució Francesa el 1789.

540x306 Cartells penjats a l'interior de la Model durant l'acció dels CDR / PERE VIRGILI Cartells penjats a l'interior de la Model durant l'acció dels CDR / PERE VIRGILI

Des del tancament de l'antiga presó Model, l'edifici s'ha convertit en un espai de denúncia de la regressió de drets i llibertats. "Encara que les preses ja siguin a Catalunya, si segueixen empresonades, nosaltres ocuparem les presons", van reivindicar ahir els CDR a través del seu compte de Twitter. A les portes de la Model, el carrer va repetir aquest missatge una vegada i una altra: "A prop de casa no és a casa".