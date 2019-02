Els CDR convoquen una mobilització contra la presència del rei al sopar d'inauguració del Mobile

Els CDR han convocat diumenge una mobilització per protestar contra la presència del rei Felip VI al sopar d'inauguració del Mobile World Congress (MWC). Criden a sortir al carrer per dir-li que "no és benvingut" i que els catalans no són els seus "súbdits". "Diumenge 27 el Borbó pretén sopar a Barcelona amb motiu de la inauguració del MWC", apunten a través de Twitter, on fan una crida a concentrar-se a les portes del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a les 17 h. Utilitzen les etiquetes #Destronem-lo, #TombemElRègim, #EnguanyNoSopes i #NiReiNiPor.