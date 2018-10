Els CDR cremen fotos del rei i reclamen fer efectiva la República un any després de la DUI

Més d'un centenar de persones s'han reunit aquest dissabte a la tarda a Barcelona malgrat la pluja per reclamar que es faci efectiva la República el dia que es compleix un any de la declaració d'independència al Parlament i la suspensió de l'autogovern per l'aplicació del 155. Convocats pels CDR, els assistents s'han concentrat primer a la plaça Sant Jaume, davant d'un Palau de la Generalitat custodiat per una dotzena de Mossos d'Esquadra, per pujar posteriorment per la Via Laietana i Pau Claris fins a la Delegació del govern espanyol a Catalunya.

Entre proclames com "Els catalans no ens rendirem", "Som República" i "Llibertat presos polítics", els manifestants han parat davant de la direcció de la Policia Nacional, contra la qual han llançat nombrosos avions de paper elaborats a partir de fullets que havien distribuït els organitzadors. Encapçalats per una pancarta que deia "Per la nostra sobirania i els nostres drets socials, no pararem", i amb una gran bandera estelada suportada per diversos manifestants, la protesta ha prosseguit per la Via Laietana fins a arribar al carrer Casp, cantonada en la qual hi ha la seu de la conselleria de Justícia.

Seguidament, ha continuat pel carrer Roger de Llúria fins a arribar a l'edifici de la Delegació del govern espanyol, custodiat per nombroses furgonetes i efectius dels Mossos d'Esquadra. En aquest punt, davant consignes com "Mori el Borbó", alguns dels manifestants han cremat fotos del rei Felip VI i ninots de cartró que ridiculitzaven diverses figures polítiques espanyoles com l'expresident Mariano Rajoy i l'actual cap de l'executiu, Pedro Sánchez, així com el mateix monarca, alhora que han encès una bengala.

Altres de les pancartes que s'han vist han sigut "No votem pactes autonòmics, votem independència", "Seguirem al carrer fins a la plena sobirania" i "Obriu les presons". Els convocants han repartit entre la ciutadania un fullet titulat '27-O. Un any de renúncies, un any de submissió', que avisa que "no és temps de commemoracions sinó de reivindicacions" i que conclou sentenciant: "Avui ratifiquem l'inici d'una nova etapa. S'ha acabat el temps dels simbolismes".