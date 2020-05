Rivera, el gerro xinès d'Arrimadas

Felipe González va inventar l'exòtica metàfora que els expresidents són com gerros xinesos: "Són valuosos però ningú sap on posar-los". Fa dos mesos Albert Rivera va reaparèixer després d'una llarga hibernació per anunciar que fitxava per un bufet d'advocats. Llavors va descartar tornar a la política i tutelar la successió a Ciutadans. "No vull ser un gerro xinès", va assegurar. Però només ha tardat una setmana a tornar a escena després que la nova presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, hagi consumat el gir estratègic del partit amb un acord amb Pedro Sánchez per a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma.

Rivera manté la porta tancada a la política però, en ple debat sobre la deriva del partit taronja – amb dimissions com la de l'exportaveu al Congrés Juan Carlos Girauta o l'exportaveu a l'Ajuntament de Barcelona Carolina Mejías–, ha impulsat un "espai de líders" per, paradoxalment, opinar de política. Aquest dimecres ha celebrat el primer acte amb un directe a les xarxes socials organitzat per Thinking Heads, la principal agència de conferenciants d'Espanya. Un ampli magatzem de gerros xinesos com Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o el mateix Felipe González. En aquests casos expresidents, sí, però del govern espanyol.

El nou "espai ciutadà" de l'exlíder de Ciutadans és un grup de Telegram al qual ja s'han unit almenys 2.000 persones i des d'on pretén compartir experiències amb tot tipus de líders "coneguts, anònims o que s'han reinventat". L'escenari, de moment, ja li ha servit per començar a llançar els primers dards. Tot i insistir un altre cop que no vol ser un "gerro xinès de la política" i evitar pronunciar-se directament sobre el suport d'Arrimadas a la pròrroga de l'estat d'alarma, Rivera ha apostat clarament per posar límits a aquesta mesura. "No pot haver-hi un estat d'alarma permanent", ha alertat sobre el risc de "conculcar" drets i la necessitat de pactar amb tota l'oposició.

Crits de "torna!"

Mentre xerrava, desenes de missatges a YouTube, Instagram i Facebook li reclamaven tornar a Ciutadans. "Torna i tritura Vox, sisplau!", "Arrimadas s'està carregant el partit!" o "Ets el millor, torna" eren alguns dels precs que ara seran escoltats en la "nova xarxa de lideratges" de Rivera. El fundador de Ciutadans té intenció de tornar molt aviat amb xerrades similars mentre manté la incògnita sobre com van ser els últims dies al partit abans de la dimissió a correcuita després del cop electoral. El coronavirus ha frustrat la presentació del seu tercer llibre, Un ciudadano libre, que havia de sortir per Sant Jordi i ara no es podrà comprar a les llibreries fins al setembre, i en què promet explicar moltes de les experiències i pressions del 2019 que fins ara s'ha guardat per "sentit d'estat".

Amb Rivera liderant un "moviment de la societat civil", Arrimadas ja té el seu Felipe González o José María Aznar. I de la mateixa manera que la líder de Ciutadans ha aprofitat la crisi del coronavirus per modificar el rumb del partit, el seu predecessor no ha dubtat a tornar a escena perquè qui s'hagi vist desencantat per l'aproximació al PSOE tingui encara a qui recórrer.