La CUP exigeix la convocatòria de l'Assemblea de Càrrecs Electes per superar la "inacció" del Govern

El futur de la legislatura es decideix en bona part aquest dilluns al Parlament, quan l'independentisme evidenciarà si acata o no les resolucions de la Junta Electoral i el Tribunal Suprem respecte a la inhabilitació com a diputat del president del Govern, Quim Torra. Els partits mantenen posicions allunyades i els contactes d'aquest cap de setmana seran fonamentals per saber si hi ha consens. De moment, la CUP s'ha mogut per exigir la convocatòria de l'Assemblea de Càrrecs Electes, que no es reuneix des de la seva creació, el 30 d'octubre de l'any passat.

Els cupaires van reunir aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès els seus electes municipals amb la premissa de "bastir amb urgència un contrapoder municipal davant la manca d’iniciativa política actual de les institucions. I consideren transcendent donar continuïtat a l'Assemblea del 30 d'octubre "davant la inacció política que s’està produint en les institucions catalanes a l’hora d’afrontar la repressió, l’amnistia i l’exercici de drets civils, socials i polítics".

En cas que no es convoqui aquesta assemblea, que impulsa el Consell per la República presidit per Carles Puigdemont, la CUP avisa que tornarà a instar una trobada de càrrecs electes com la que ja va fer el passat 21 d'octubre amb presència de membres de la CUP, però també d'ERC, JxCat i els comuns, malgrat que les direccions dels partits se'n desmarquessin.