La CUP de Barcelona no acceptarà donacions "d’empreses capitalistes" ni préstecs de bancs per finançar la campanya

"A la CUP Capgirem Barcelona no entenem l'activitat política i l'exercici de sobirania popular si no s'exerceix des de la base i amb la base", defensen des de la formació cupaire. La CUP Capgirem Barcelona ha aprovat aquest divendres un codi ètic en què destaca la seva decisió de no acceptar "donacions d'empreses capitalistes" ni demanar crèdits o préstecs als bancs per finançar la campanya electoral. Tal com ha recollit l'ACN, el document explica que des del partit es procurarà que les despeses de la campanya beneficiïn "prioritàriament" l'economia social o cooperativa, de recursos propis o aconseguits a partir de l'autogestió. Tanmateix, ha admès que "en cas que no sigui possible, s'haurà de justificar que és una força major".

Des de la CUP asseguren que els recursos del grup municipal aniran destinats "íntegrament a la gestió de l'activitat institucional i de carrer de la CUP Capgirem Barcelona i dels moviments populars", com poden ser els cartells, l'assessorament, els actes de campanya, etc. "Així com per pagar l'assessorament o treballs no assumibles per les alliberades i militància".

D'altra banda, aquest mateix codi ètic estableix que es mantingui el salari dels regidors en 1.700 euros nets, d'acord amb el salari mitjà de la ciutat de Barcelona. A més a més, el document determina un període màxim per ser càrrec electe o de lliure designació de quatre anys, i que cap membre de la candidatura accedirà a cap organisme públic o privat que s'hagi "supervisat" o "creat" a partir del càrrec exercit.

Finalment, els càrrecs electes de la candidatura es comprometen a acceptar les decisions preses als espais de decisió de la candidatura sobre els posicionaments i el sentit de vot en comissions i al ple, així com a les entitats supramunicipals en les quals sigui present l'organització.