La CUP proposa a Borràs que deixi l'escó per esquivar el Suprem i ella ho descarta

El suplicatori del Congrés al qual s'enfronta la líder de JxCat a la cambra, Laura Borràs, fa setmanes que amenaça amb ser un nou episodi de divisió dels partits independentistes. El debat gira al voltant de com adoptar una posició comuna sobre aquesta qüestió quan el Congrés hagi de votar si avala o rebutja que la diputada independentista sigui jutjada per l'alt tribunal espanyol per l'afer de quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). JxCat partia de la idea de votar no, però ERC i la CUP no ho veien clar. De mica en mica cada partit va exposant les seves cartes i, per ara, no acaben de coincidir del tot.

Aquest divendres ha transcendit que la CUP li ha proposat a Borràs que deixi l'escó de la cambra. La diputada de JxCat ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que així l'hi han traslladat els cupaires "en privat" aquesta setmana. Això li permetria que finalment no fos jutjada pel Suprem, tot i que no l'eximiria de res. El seu cas tornaria a la justícia ordinària, que és la que va començar la investigació. Borràs ho ha descartat completament.

Fonts dels anticapitalistes consultades per l'ARA confirmen que així l'hi han traslladat a Borràs durant els contactes que han mantingut aquesta setmana. A més, la CUP també va comunicar ahir a la seva militància la seva posició. En aquesta comunicació els cupaires defensen que deixar l'escó és la millor opció perquè tindria una doble virtut: d'una banda, evitar la "persecució política" del Suprem, i de l'altra, garantir que els càrrecs electes mostrin "exemplaritat" davant de qualsevol "indici de corrupció". "Cal trobar una sortida digna per al conjunt de l'independentisme que combini i permeti denunciar la persecució política de l'Estat i que, alhora, no impedeixi que les presumptes irregularitats siguin investigades", argumenta la CUP.

651x366 La diputada de la CUP Mireia Vehí, en una intervenció al Congrés / POOL / EFE La diputada de la CUP Mireia Vehí, en una intervenció al Congrés / POOL / EFE

Borràs ha replicat als cupaires que no ho pensa fer perquè considera que seria donar la raó a l'Estat en el sentit que la repressió "funciona". "¿Què li estaríem dient als poders de l'Estat? Continueu amb la repressió perquè és eficient", ha dit. L'exconsellera de Cultura ha insistit en defensar la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) –que va deixar a principis del 2018 per entrar definitivament en política– i ha acusat la jutge que va instruir la causa de "prevaricació".

La sortida de JxCat

Segons va publicar l'ARA ahir, aquesta setmana JxCat ha fet una proposta per arribar a un consens amb ERC i la CUP i que passa per no participar en la votació del suplicatori. Consideren que aquesta fórmula compleix dos requisits: d'una banda, denunciar el que consideren la falta d'independència del Tribunal Suprem i de la justícia espanyola en general amb l'independentisme, i de l'altra, que cada formació pugui posar el seu accent on consideri en el discurs. ERC i la CUP van respondre que s'ho pensarien. En l'entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs no ha fet al·lusió a aquest possible escenari i ha insistit que per "impedir un judici sense garanties" cal "votar que no".

JxCat, ERC i la CUP tenen obert un debat sobre què cal fer, però hi ha una cosa que no genera dubtes: Borràs serà jutjada pel Suprem –si no deixa l'acta abans, com li demana la CUP– perquè els cinc grans partits estatals ja han anunciat que hi votaran a favor. Per tant, la qüestió ara mateix només es dirimeix en el terreny polític independentista: què cal fer per mostrar unitat.