La CUP no dona suport al Consell per la República perquè és una organització "simbòlica"

La CUP no va participar en la presentació del Consell per la República al Palau de la Generalitat perquè considera que és una organització amb una "lògica simbòlica" que no té com a objectiu central "la ruptura democràtica amb l'estat espanyol". A més, segons afirma la formació anticapitalista en un comunicat emès aquesta tarda, encara que sempre hagin valorat la formació d'una institució a "recer" de la repressió de l'Estat, no van assistir al Palau perquè aquest nou espai es "mou a partir d'estratègies de comunicació pensades per convèncer i acontentar l'opinió pública catalana".

En la mateixa línia, la CUP creu que el Consell per la República "no afronta l'element central del conflicte que viu el país, que és l'exercici del dret a l'autodeterminació al territori", i que "no permet avançar ni socialment ni nacionalment". Malgrat això, assegura que seguirà de prop els passos que vagi seguint la nova organització i qualsevol iniciativa que pugui sorgir.

Pel que fa a l'estratègia internacional, els anticapitalistes asseguren que "les persones exiliades han de tenir un paper a l'hora d'assolir una solució per al conflicte". En aquest sentit, assegura la CUP en el comunicat, ja s'està treballant des de diversos fronts, com per exemple a Ginebra, on es troba exiliada l'exdiputada Anna Gabriel.

En aquest comunicat la CUP ha justificat la seva decisió de no participar en la presentació del Consell per la República, que va tenir lloc ahir al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, en un acte solemne al qual van assistir alts càrrecs i tots els membres de l'executiu català, i en el qual van intervenir l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín des de Bèlgica. Tot i que es presentés al Palau de la Generalitat, l'òrgan no tindrà cap vinculació orgànica amb el Govern i es finançarà a través de fons privats.