La CUP acusa el Govern de voler tancar "un pacte autonòmic" i alerta que cap negociació amb l'Estat és possible

Crítica de l'Esquerra Independentista al Govern de Quim Torra. L'endemà de la celebració a Barcelona del consell de ministres espanyol, Alerta Solidària, Arran, la COS, la CUP, Endavant i SEPC han fet públic un comunicat en què denuncien que "el Govern de JxCat i ERC està intentant tancar per dalt –amb un pacte autonòmic– el que el poble està obrint des de baix", i acusa tant l'executiu català com l'espanyol de voler, "a partir de la política de despatxos", un "pacte autonòmic".

La CUP i els seus col·lectius pròxims consideren que la reunió dels dos governs a Pedralbes i el comunicat conjunt que en va sortir, el sopar de Foment, l'actuació dels Mossos divendres i "la criminalització de les protestes i de les diverses formes de lluita" són exemples d'aquest intent del Govern de dur els catalans a "un pacte que comporta renúncies", i acusa l'executiu català de "reprimir i criminalitzar tothom que surti del guió escrit".

Davant aquest escenari, l'Esquerra Independentista sosté que "cap tipus de negociació amb l’Estat és possible", i que el camí ha d'anar en la línia de les mobilitzacions d’ahir. "És amb l'organització popular i la mobilització sostinguda que podrem lluitar per fer efectius els nostres drets polítics i socials així com exercir una veritable autodeterminació per tal que, efectivament, tombem el règim", conclouen.

Crítiques al dispositiu policial

En el comunicat, l'Esquerra Independentista critica el dispositiu policial d'ahir amb motiu del consell de ministres. "Considerem que l’actuació policial d’ahir va estar marcada, com ja és habitual, per irregularitats i brutalitat; es tracta, doncs, d’un nou episodi de violència institucional que també busca inocular la por al poble i desmobilitzar la gent", apunten.