El regidor de la CUP de Móra d'Ebre denuncia una agressió d'una "persona vinculada a Ciutadans"

El regidor de la CUP de Móra d'Ebre, Jordi Fornós, va ser agredit ahir al vespre amb un cop de colze per un simpatitzant de Ciutadans. L'edil ha presentat avui una denúncia als Mossos d'Esquadra on explica que l'agressió es va produir per "motius ideològics". El nucli ebrenc ha assenyalat en una piulada que la " divergència en la ideologia ens ha de fer socialment més forts, mai més dèbils" i ha subratllat que "quan s’exerceix la violència contra el que difereix ideològicament no ens queda cap altra opció que denunciar el feixisme".

La formació independentista, en un comunicat, ha subratllat que l'edil ja va patir amenaces de mort durant la campanya de les passades eleccions municipals per part d'un grup espanyolista de la localitat, on hi havia també l'agressor que el va colpejar ahir. Els cupaires ebrencs han deixat clar que "t ot i les agressions i les amenaces, les nostres conviccions continuen més fortes que mai" i han recordat que "com hem sentit de manera reiterada als carrers, hem perdut la por".