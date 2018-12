La CUP porta a l'Oficina Antifrau una promoció d'habitatges per a la gent gran a Vilafranca

La CUP de Vilafranca del Penedès ha portat avui a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) una promoció d'habitatges per a la gent gran promoguda per l'Ajuntament a través de la Fundació Amàlia Soler. Els cupaires han pres aquesta decisió després de detectar nombroses irregularitats, com la "qualificació com a allotjaments i no com a habitatges", que "impossibilita als usuaris accedir a ajudes públiques i subvencions". La CUP també denuncia que l'Ajuntament "perd el control dels recursos en favor d'un ens privat" i que el 2016 es va elaborar un informe tècnic que destaca "greus incompliments de l'empresa constructora i pels quals l'equip de govern no va aplicar cap expedient sancionador", més enllà de la seva voluntat d'apostar per la venda directa quan no és el procediment correcte.

La CUP lamenta "el mal ús i el malbaratament de recursos públics amb objectius electoralistes" per part del govern del PDECat i del PSC, i la "seva mala gestió continuada", que "acaba endarrerint projectes d'interès" per al municipi i "incrementant la despesa municipal de forma innecessària". En aquest sentit, els cupaires subratllen que "s'ha acabat pagant amb diners públics uns allotjaments gestionats de forma privada sense cap mena de control sobre la selecció i la gestió de les persones usuàries". El regidor de la formació anticapitalista, Marcel Martínez, ha criticat que l'executiu hagi volgut "tirar pel dret per la proximitat de les eleccions, tot i els nombrosos indicis d'irregularitats i l'informe desfavorable de la Generalitat, que l'Ajuntament va rebatre dient que no era vinculant".

La diputada Natàlia Sànchez, que ha acompanyat a l'OAC els membres de la CUP de Vilafranca, ha deixat clar que la presentació de la denúncia és "un exercici de responsabilitat que cal posar en coneixement dels veïns perquè és una qüestió que reverteix en el seu dia a dia". Sànchez ha lamentat que la sociovergència "se segueixi repartint les institucions com els consells comarcals, que són espais on tot s'hi val i on s'actua com senyors feudals". La diputada ha sentenciat que l'"opacitat i el clientelisme d'aquests organismes són més greus i perversos quan es posa en risc serveis públics per a persones en risc d'exclusió social".