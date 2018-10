L'exdirigent de la CUP Adam Majó dirigirà la nova Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat que ha creat el Govern, i que té com a finalitat vetllar pel respecte d'aquests drets a Catalunya. Segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ARA, Majó serà nomenat director d'aquesta nova oficina a la reunió d'aquest dimarts de l'Executiu, que amb motiu de l'1-O tindrà lloc a Sant Julià de Ramis (Gironès).

Majó, que va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa (Bages) entre el 2007 i el 2015 i també va formar part del secretariat nacional de la CUP, serà el primer director de la nova Oficina de Drets Civils i Polítics. Aquesta oficina dependrà administrativament del departament de Vicepresidència i, en conseqüència, Majó ha estat proposat pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Majó, que va abandonar la CUP el 2017, era actualment comissionat del Centre Històric de Manresa, un càrrec que deixarà immediatament per assumir la direcció de la nova oficina creada per la Generalitat. El Govern també nomenarà aquest dimarts el catedràtic de ciència política de la UPF Ferran Requejo com a nou director de l'Institut d'Estudis d'Autogovern.