La CUP vol que el Parlament declari la Constitució "antidemocràtica i antisocial"

La CUP ha registrat una moció en què demana que el Parlament manifesti el caràcter "antidemocràtic i antisocial" de la Constitució, segons el document al qual ha tingut accés Europa Press. El text arriba al ple un mes després que el Parlament aprovés una resolució dels comuns per la qual es reprovava el rei i es demanava abolir la monarquia. Aquest nou document, registrat divendres a la cambra, concreta que un dels motius pels quals es defineix la Constitució d'aquesta manera és, precisament, perquè dona empara a la monarquia.

"El cap d'estat es construeix de manera hereditària en els descendents del senyor Joan Carles de Borbó (proclamat rei d'Espanya a les corts franquistes), al qual s'atribueixen facultats d'intervenció política sense estar subjecte a responsabilitats", afirmen els cupaires. La formació anticapitalista vol que el Parlament denunciï formalment la carta magna perquè no reconeix el dret d'autodeterminació, "separa i divideix nacions històriques i ni tan sols permet la federació de comunitats autònomes".

També perquè atribueix a les forces armades la missió de defensar la integritat territorial i l'ordenament constitucional i "perquè manté privilegis per a la jerarquia de l'Església catòlica". A més, perquè "no possibilita altres formes d'organització socioeconòmica que no sigui el capitalisme, que anomena economia de mercat i estableix com a sistema únic". Tampoc estableix com a dret fonamental, directament exigibles sense necessitat de normativa que el desenvolupi "el dret a la sanitat pública de qualitat, les pensions publiques garantides" i altres drets socials.

La moció de la CUP no només demana rebutjar la Constitució, sinó que també volen que la Generalitat faci canvis en accions polítiques i normatives "de caràcter democràtic, sobirà i social". Demanen establir un salari mínim de 1.200 euros que no pugui estar subjecte a rebaixa, garantir l'ensenyament gratuït des dels 0 als 3 anys i fins a la universitat, i una rebaixa del 30% de les taxes universitàries en el curs actual. Així mateix, sol·liciten un sistema fiscal redistributiu i progressiu que com a mínim incrementi progressivament els trams de l'IRPF per a les rendes superiors a 60.000 euros i una reforma de l'impost de successions. Aquesta reforma hauria de "reduir el màxim exempt en qualsevol cas, excepte entre la parella, i incrementar els tipus de manera progressiva, centrant-se en grans fortunes".

Demanen alhora regular per procediment d'expropiació dels habitatges buits de la banca "amb consideració en relació a la quantia indemnitzadora del que l'Estat els va avançar" en el rescat bancari i així incrementar el parc d'habitatge públic amb un preu de lloguer que no superi el 30% del lloguer. També demanen recuperar les concessions, els convenis i els concerts de la sanitat per convertir-la en "pública directa" i reduir un 50% les llistes d'espera en un termini de sis mesos.

En l'última setmana, la CUP s'ha mostrat molt crítica amb el Govern per no prendre mesures contra la cadena de comandament dels Mossos d'Esquadra després de les càrregues a Girona i Terrassa (Barcelona) el 6 de desembre. Per això, en aquesta moció demanen "crear un observatori de control, denúncia i transparència en relació a les vulneracions de drets humans per part del cos dels Mossos d'Esquadra".

L'últim punt de la moció demana que el Parlament manifesti el seu suport als "presos polítics, les persones exiliades i tots els milers de persones represaliades per l'aparell d'estat espanyol" per haver defensat el dret a l'autodeterminació. També exigeix que la cambra doni suport a l'exercici de drets fonamentals de llibertat d'expressió, reunió i manifestació davant la reunió del consell de ministres a Barcelona, i en l'inici del judici al Tribunal Suprem, quan els cupaires impulsaran mobilitzacions.