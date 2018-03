La CUP s'ofereix a entrar a la mesa del Parlament per "facilitar" la investidura de Puigdemont

La CUP s'ha ofert aquest diumenge a incorporar-se a la mesa del Parlament amb l'objectiu de "facilitar" la investidura de Carles Puigdemont. A través d'un comunicat, la formació anticapitalista ha considerat que la situació que viu el país és "greu" i que "cal reforçar la legitimitat del president". "Així mateix la CUP-Crida Constituent s'ha posat a disposició de tots els actors polítics democràtics per articular una proposta de Pacte Nacional pels Drets Civils i Polítics i aturar el país per denunciar l'estat d'excepció que viu Catalunya", ha informat el partit. A més, ha denunciat la "violència policial" dels Mossos viscuda aquesta tarda a Barcelona i ha reiterat el seu suport a les mobilitzacions que tenen lloc arreu del país i a les persones detingudes.

Davant la situació d'emergència nacional la CUP-CC està disposada des d'ara mateix a incorporar-se a la Mesa del Parlament per a investir @KRLS — Carles Riera (@carlesral) 25 de marzo de 2018

La CUP ha llançat aquesta proposta poques hores abans que el president del Parlament, Roger Torrent, pronunciï un missatge institucional, previst per a les 10 de la nit. Per rellevar una de les persones de la mesa caldria convocar un ple i que es votés el nou membre per majoria simple de la cambra. La formació anticapitalista, que té quatre escons al Parlament, ha insistit des de fa mesos que el seu candidat a la presidència és Carles Puigdemont. Quan JxCat i ERC van proposar la investiudra de Jordi Turull, els cupaires ja van deixar clar que si fos Puigdemont l'aspirant, tindria els vots assegurats.

El 30 de gener ja es va convocar un ple amb el cap de llista de JxCat com a candidat a la investidura, però Torrent el va suspendre davant l'evidència que Puigdemont no compareixia perquè es troba a l'exili. Una decisió que no va agradar a part de l'independentisme, que segueix reivindicant la restitució del "Govern legítim". La investidura de Puigdemont no va tirar endavant perquè el Tribunal Constitucional va aplicar mesures cautelars com a resposta a la impugnació del govern espanyol. L'alt tribunal va advertir que el candidat a la presidència ha de comparèixer físicament a la cambra catalana i que, si així ho volgués fer Puigdemont, necessitaria el permís de Pablo Llarena, donat que pesa sobre ell una ordre de detenció en territori espanyol.

A més, el TC va advertir Torrent i la resta de membres de la mesa de les conseqüències penals si desobeïen a aquesta decisió. El parer del president del Parlament i del seu partit, Esquerra, ha estat en la nova legislatura no saltar-se la llei ni els avisos del TC.