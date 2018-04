La CUP es reuneix amb Puigdemont a Berlín i insisteix en la seva investidura

Els diputats de la CUP Carles Riera i Maria Sirvent han viatjat aquest dimarts fins a Berlín per reunir-se amb Carles Puigdemont. En una trobada que ha tingut lloc al migdia, la formació ha reiterat el seu rebuig a la candidatura de Jordi Sànchez i ha traslladat a Puigdemont la seva voluntat d'investir-lo president. Ho ha explicat la diputada de la formació Natàlia Sànchez en roda de premsa al Parlament. Sànchez ha justificat la decisió "per la magnitud i la importància que té fer president aquell a qui ha votat la gent, i fer valer el resultat d'unes eleccions que van parlar molt clar". Per a la formació anticapitalista, "recuperar la sobirania del Parlament i tots els drets dels diputats" és "primordial". I fer-ho, ha insistit Sànchez, passa per investir el president cessat pel 155, per "la importància d'aquesta investidura a nivell global" i el reconeixement que implica "del dret a l'autodeterminació": "No és una qüestió menor sinó prioritària".

La diputada ha explicat, no obstant això, que Puigdemont "dona suport" a la investidura de Jordi Sànchez que proposen Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, i que el ple del Parlament debatrà divendres. Tal com ja havien avançat els cupaires anteriorment, qualsevol candidat que no sigui Puigdemont es trobarà amb l'abstenció dels seus quatre diputats si no planteja un programa de govern suficientment "rupturista" i que faci una aposta clara per la "implementació de la República". En aquest sentit, Sànchez ha afirmat que el partit manté aquesta postura i que divendres s'abstindrà, ja que "el programa de govern" de Sànchez "no respon al mandat de l'1-O i tampoc al del 21-D". De fet, tal com ha explicat la diputada, ni JxCat ni ERC han fet cap nova proposta ni han obert una nova ronda de negociacions amb la CUP per afavorir la investidura de Sànchez.