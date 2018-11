Una regidora de la CUP de Reus, detinguda per un delicte d'incitació a l'odi contra la Policia Nacional

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí la regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada després que ho hagi ordenat la magistrada del jutjat número 2 d'aquesta ciutat en no haver-se presentat a declarar en relació amb la investigació d'un presumpte delicte d'incitació a l'odi contra la Policia Nacional per les protestes del 3-0 davant de l'Hotel Gaudí, on s'allotjaven un centenar d'agents antiavalots que formaven part del contingent policial desplaçat a Catalunya per impedir el referèndum de l'1 d'octubre. La denúncia la va presentar Ciutadans que consideren que Quadrada els hauria assenyalat públicament i els hauria cridat "assassins", la qual cosa va motivar que més manifestants els increpessin.

ATENCIÓ! Han detingut la @marionaquadrada a casa seva. La porten a declarar als jutjats de #Reus per una denúncia de C's.



Fem una crida a concentrar-nos a les 9.30h davant dels jutjats, fins que la deixin sortir. #NiUnaMés! ✊ pic.twitter.com/ajpaxdL9MH — CUP Reus (@CUPReus) 5 de noviembre de 2018

El 22 de març Quadrada ja va ser detinguda perquè va ser citada a declarar en relació a la signatura d'un manifest contra la presència dels antiavalots de la Policia Nacional que van reprimir l'1-O. La regidora no va es va presentar al jutjat perquè no reconeixia "la justícia espanyola" i perquè, segons ella, era "el moment de tenir les coses clares i fer efectiva la República". La regidora ja havia deixat plantada dues vegades la jutge –la primera, per problemes d'agenda de la defensa–, tal com van fer els seus dos companys de partit, els regidors Marta Llorens i Oriol Ciurana, que també van ser obligats a comparèixer per la mateixa causa. El desembre passat, els dos regidors van estar detinguts més de 17 hores i van passar una nit als calabossos per tal de prestar declaració al dia següent, encara que es van acollir al seu dret de no fer-ho.

A més dels tres regidors de la CUP, també consten com a investigats l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDECat), i els portaveus dels grups municipals Montserrat Vilella (PDECat), Noemí Llauradó (ERC) i Jordi Cervera (Ara Reus) per haver signat un manifest en què demanaven als hotelers de Reus que fessin el que resultés "adequat i necessari perquè de manera immediata [els antiavalots] abandonin el municipi", i convidaven la gent a sumar-se a les protestes. També s'investiguen sis bombers que van participar en les protestes i el propietari i l'empleat d'un gimnàs al qual acudien diversos dels antiavalots per haver-los demanat que no hi anessin més, ja que els clients habituals s'havien queixat.

L'expresident Carles Puigdemont ha mostrat el seu suport a la regidora i ha acusat Ciutadans d'assenyalar dirigents independentistes amb la connivència dels jutges.