La CUP refusa la presència de Sánchez al Parlament: "¿Vindrà a reconèixer el dret a l'autodeterminació?"

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha carregat amb sarcasme contra la proposta del president Quim Torra perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, expliqui el seu projecte per a Catalunya el 21 de desembre al Parlament aprofitant que el consell de ministres es farà a Barcelona. "¿Vindrà a reconèixer el dret a l'autodeterminació a Catalunya o a demanar perdó per l'actuació policial de l'1-O?", s'ha preguntat irònicament abans de sentenciar que la seva presència "no aportarà res" i que "no hi ha de venir a fer res, en aquesta casa". Una demanda que la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha refusat avui recordant, a més, que el president espanyol ja compareixerà el 12 de desembre al Congrés en un ple sobre Catalunya.

Batet descarta que Sánchez comparegui al Parlament com li demana Torra

El diputat independentista també ha confirmat que el Govern no s'ha adreçat a la CUP per parlar dels comptes després que avui s'hagi acordat una primera reunió amb els comuns per iniciar les negociacions. En qualsevol cas, Vidal Aragonés ha subratllat que no s'asseuran a la taula si se'ls convoca. "No negociarem uns pressupostos d'engrunes", ha exposat, i ha argumentat la seva negativa per la decisió adoptada pels òrgans de decisió dels cupaires. "És un acord polític que vam adoptar i no ens plantegem cap negociació perquè la proposta serà de serrells", ha reblat.

En aquest sentit, la CUP ha expressat el seu suport a la vaga del sector públic dels metges i dels mestres d'aquesta setmana i ha assegurat que els seus problemes no es resoldran amb els pressupostos perquè cal un canvi estructural i no negociar les engrunes dels comptes. "Aquestes vagues mostren la mala salut del sector públic i l'aposta del Govern no passa malauradament per acabar amb les retallades i, per tant, no és una qüestió de pressupostos sinó de canvi de model", ha denunciat Vidal Aragonés.