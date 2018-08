La CUP a Torra sobre els pressupostos: "Que no ens demanin sacrificis per fer autonomisme amb polítiques neoliberals"

"La postura de la CUP és absolutament contrària a la criminalització dels CDR, a l'acatament i sotmetiment a l'estat espanyol i a les resolucions d'una justícia que no en té res, de justa; per tant, si no veiem un gir de 180 graus davant d'aquesta política que impera al Parlament, amb nosaltres que no hi comptin, i que no ens demanin sacrificis per fer autonomisme amb polítiques neoliberals". Són paraules d'una de les portaveus del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, que en declaracions a l'ACN aquest divendres ha advertit que els cupaires no estan "conformes" amb el rumb que han agafat els altres grups independentistes en els últims mesos. Els anticapitalistes consideren que s'actua amb "processisme 2.0" i sense "donar compliment al mandat popular de l'1-O".

Estrada ha replicat així les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, que, en una entrevista en aquesta mateixa agència de notícies, ha assegurat que prioritzarà les converses amb la CUP per negociar els pressupostos. El president, a més, ha assegurat que es plantejaria dimitir si no pot aprovar els comptes del 2019.

Segons Estrada, el "processime 2.0" passa per un "sotmetiment i acatament a les resolucions judicials totalment aberrants i un sotmetiment als imperatius de l'estat espanyol en termes de compliment dels topalls de dèficit". Els cupaires tampoc estan d'acord –tal com han dit reiteradament aquesta setmana– que el Govern es reuneixi amb l'executiu espanyol, perquè no reconeix el dret a l'autodeterminació de Catalunya.

"Processisme 2.0" també implica, segons la portaveu de l'esquerra anticapitalista, "continuar unes polítiques neoliberals" al Govern. És a dir, segons la seva opinió, vol dir "no afrontar" les llistes d'espera o "la misèria creixent". Per tot plegat, Estrada ha descartat participar en "un sotmetiment absolut" a l'executiu de Quim Torra i ha reclamat al Govern que "trenqui amb la lògica neoliberal".

Estrada ha recordat que l'abstenció de la CUP per facilitar la investidura de Torra a la presidència de la Generalitat no implicava garantir la governabilitat durant la legislatura –el president "ho sap", ha assegurat Estrada–. La portaveu anticapitalista ha insistit també que van deixar clar, des del moment que van "passar a formar part de l'oposició", que es mantindrien amatents per si havien d'ensenyar al Govern "targeta vermella davant de gestos en direcció contrària al mandat popular de l'1-O". Estrada ha recordat que ja van aprovar uns pressupostos que no compartien el 2017 davant "la promesa d'un gest de ruptura", com va ser l'1-O.

La portaveu del secretariat nacional també ha tingut paraules contra les polítiques del conseller d'Interior, Miquel Buch. Així, ha demanat a Quim Torra que, en comptes de "preocupar-se per uns pressupostos autonòmics, prengui mesures amb un conseller que equipara els CDR amb agressions feixistes".