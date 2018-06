La CUP, "preocupada" perquè el front democràtic de Torrent "es quedi en el terreny simbòlic"

A la CUP li preocupa que el front democràtic pels drets i les llibertats que va proposar el president del Parlament, Roger Torrent, "es quedi en el terreny simbòlic". La diputada de la formació anticapitalista Natàlia Sánchez i la membre del secretariat nacional Eulàlia Reguant s'han reunit aquest dijous amb el president del Parlament per plantejar-li aquesta inquietud sobre la iniciativa. Després d'haver rebut sindicats i diverses entitats de la societat civil, Torrent ha començat el contacte amb les formacions polítiques.

En un comunicat previ a la trobada, la CUP ha informat que creu necessari que la idea de Torrent reivindiqui tota "la repressió i persecució policial i política", no només des de l'1-O, també "des de la consulta del 9-N del 2014", ja que els cupaires creuen que és des d'aquell moment quan "el moviment independentista està patint".

Per a la formació anticapitalista, la repressió "va més enllà de l'exercida des del Tribunal Suprem". És per aquest motiu que vol dins d'aquest front democràtic totes les forces polítiques, sindicals i associacions, i que es " traci un marc ampli d’acord polític i social davant la greu situació repressiva”. Aquest acord ha de revertir en una "autèntica acció política".

A més a més, la CUP manifesta la necessitat de defensar el dret a l'autodeterminació i rebutja qualsevol actuació judicial que impedeixi aquest dret. Subratllen la tasca d'internacionalització del conflicte català per explicar precisament com el dret a l'autodeterminació ha sigut "sistemàticament negat, amb la conseqüent suspensió dels drets civils i polítics dels tractats internacionals acceptats per l'Estat".

D'altra banda, la formació anticapitalista creu que és important refermar "la legitimitat dels projectes polítics i el dret a portar-los a terme al Parlament", en referència a la restauració de les lleis tombades pel TC. "Els últims anys han sigut marcats per múltiples lluites socials, fet que ha generat una forta resposta repressiva per part de l'estat espanyol", expressen. La formació de l'esquerra independentista també demana "denunciar l’amenaça d’intervenció per part del govern espanyol a les institucions catalanes, que van respondre al mandat popular i democràtic."