La CUP no demanarà el vot, com era d’esperar, per al Front Republicà, la coalició que abandera una de les seves organitzacions, ni Poble Lliure, però tampoc farà una crida a l’abstenció, com havia fet històricament, a les eleccions generals. El diputat Carles Riera ja va apuntar dijous que no es confrontaran amb aquells que “legítimament creuen que podran fer polítiques de bloqueig” al Congrés” tot i refusar fer el salt a Madrid. Així, els dos documents que es votaran avui al consell polític que se celebra al Figueró, segons ha pogut saber l’ARA, desterren la via de l’abstenció. El primer, que tot i no votar-se aleshores ja es va presentar al consell polític del 10 de març -en què es va decidir no presentar-se al Congrés-, advoca per fer una campanya d’agitació arreu de l’Estat contra el règim fonamentada en el dret a l’autodeterminació però que serveixi per aixoplugar la involució democràtica per la retallada de drets amb la participació de diferents col·lectius. El segon document es limita a defensar la no participació a les eleccions espanyoles i evita mullar-se sobre quin ha de ser el sentit del vot de la militància. Les assembles locals que han elaborat aquest text consideren que simplement cal explicar els motius pels quals no s’ha de participar en aquests comicis.

Demanar la dimissió del Govern

Més enllà de la irrellevància que podria tenir una candidatura de l’esquerra independentista al Congrés o de la incongruència que suposaria haver d’investir un govern per frenar la dreta, aquests nuclis consideren que la CUP ha d’impulsar un debat estratègic urgent per redefinir el seu projecte polític, que no passa per concórrer o no a les generals. De fet, els sotasignants, pròxims a Endavant, advoquen per trobar el moment per demanar la dimissió del Govern i obrir un nou escenari que dificulti la deriva autonomista. Una advertència que ja va deixar anar el diputat Carles Riera la setmana passada. El portaveu dels cupaires va admetre en una entrevista a TV3 que contemplen demanar eleccions anticipades davant l’“obediència escandalosa” del Govern a l’Estat.