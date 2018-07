La CUP no acceptarà les esmenes de JxCat i ERC a la moció de ruptura del 9-N

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha carregat avui contra JxCat i ERC per haver eliminat amb esmenes conjuntes la referència a la declaració del 9-N a la moció que pretén "reiterar els objectius" de la declaració d'inici del Procés del 9 de novembre del 2015 i "fer efectives" les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). "No acceptarem aquesta esmena perquè no entenem que el que era vàlid l'abril del 2016 no ho sigui ara, i aquests dos partits ho hauran d'explicar", ha assenyalat el diputat. "Aquesta moció vol recuperar les lleis que ajuden a esmorteir el patiment de la gent i posar en relleu la sobirania del Parlament davant l'actuació repressiva i antidemocràtica del TC, però per desgràcia ERC i JXCat eliminen objectius polítics quan ja va ser aprovada l'abril del 2016", ha reiterat Aragonès.

Aragonès també ha qüestionat la crida al diàleg de les dues grans forces sobiranistes. "Amb qui volen parlar i com es farà efectiu el dret a l'autodeterminació quan se'ns nega fins i tot la possibilitat de parlar-ne?", s'ha preguntat el diputat, que ha deixat clar que "la discussió no és entre més o menys competències, sinó en la sobirania". "No podem renunciar a millorar les condicions de vida de la gent quan JxCat i ERC simplement parlen de posar els mecanismes i els instruments necessaris per fer efectives les lleis suspeses pel TC quan el debat és com fer-les efectives", ha assenyalat sobre el segon bloc d'esmenes que han presentat els dos grans partits independentistes. "A través del diàleg no farem efectiva la República, però estem generant il·lusions i donarem un missatge de renúncies", ha anotat el cupaire, que ha obert la porta a una votació per punts de la moció.

"No hem començat a parlar-ne ni a negociar amb els altres partits, però no renunciarem als nostres objectius, que és fer referència a la declaració de ruptura del 9-N, fer efectives les lleis suspeses pel TC i remarcar que el dret a l'autodeterminació no s'aconseguirà amb el diàleg", ha anotat Aragonès, que ha lamentat el comportament dels partits del 155 durant la reunió de la mesa del Parlament per evitar que aquesta moció es debati aquesta setmana. "Són una expressió de la fiscalia que vol evitar la discussió al Parlament quan la independència forma part de les nostres aspiracions i del nostre programa electoral amb el qual ens vam presentar i anul·la la llibertat d'expressió i ideològica".

La diputada d'ERC Anna Caula ha rebatut: "Estem en un moment diferent, amb gent a la presó, i entenem que el plantejament ha de ser un altre, tot i compartir evidentment els objectius de la CUP". "L'autonomisme ha acabat i mai renunciarem als nostres objectius, però hem d'avançar i la declaració de ruptura del 9-N era una reacció al 2015, però som al 2018 i la realitat és una altra", ha afegit la dirigent republicana.

Pel que fa al trasllat dels presos, Aragonès ha tret ferro al seu acostament perquè és conseqüència del compliment de la legalitat. "Reclamem l'alliberament immediat dels presos polítics perquè l'acostament és un rentat d'imatge de l'estat espanyol", ha advertit Aragonès, que ha lamentat les declaracions de Teresa Cunillera, delegada del govern espanyol a Catalunya, que ha afirmat que el trasllat a les presons catalanes ajudarà a destensar el conflicte. "El conflicte s'acabarà quan estiguin en llibertat, perquè mai haurien d'haver estat empresonats", ha sentenciat. "És una situació injusta i no entenem com hi pot haver partits que s'alegrin d'aquesta situació. L'acostament és un dret, però no els volem a prop de casa, sinó a casa seva", ha anotat posteriorment la diputada d'ERC Anna Caula.