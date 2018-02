La CUP aclareix avui si Gabriel compareixerà al Suprem

La CUP revelarà avui si l’exdiputada Anna Gabriel compareix al Tribunal Suprem per respondre les preguntes del jutge Pablo Llarena com a imputada per la causa oberta per presumpta rebel·lió contra els membres del Govern i diversos líders independentistes. L’exparlamentària, que està citada per demà i està des de fa unes setmanes a Ginebra, està sent assessorada pel lletrat suís Olivier Peter, conegut per haver portat casos d’extradició de col·laboradors d’ETA. La incògnita és si Gabriel es queda a Suïssa o si decideix anar a declarar.

L’hermetisme és total en les files de la formació anticapitalista, que s’ha limitat a informar que aquesta tarda celebrarà una roda de premsa per informar de quina manera Gabriel planteja la seva defensa. Mitjançant un missatge gravat, Gabriel va intervenir dissabte en l’assemblea nacional d’Endavant -una de les organitzacions que formen part de la CUP i de la qual ella és militant-, però no va aclarir si aniria a declarar o no davant el jutge Pablo Llarena. Un dia abans Gabriel va agrair a través del seu compte de Twitter l’acte de suport que la seva població, Sallent, ha preparat per dissabte que ve, i va obrir la porta al seu retorn: “Ens trobem dissabte, contra la persecució política”. Amb tot, no deixava clar si hi seria físicament i obria de nou la porta a tot tipus d’especulacions.

L’objectiu de la defensa de Gabriel, liderada per l’exdiputat de la CUP Benet Salellas, és donar la màxima “dimensió internacional” al cas, i el contacte amb entitats, institucions europees i advocats vinculats a la defensa dels drets civils i polítics davant del Tribunal Europeu de Drets Humans és una de les línies prioritàries. De fet, el perfil de Peter és molt similar al de l’advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert, expert en drets humans i que també va defensar membres d’ETA. Si Gabriel decidís refugiar-se a Suïssa, l’exdiputada tindria al seu favor que el Codi Penal del país helvètic no tipifica com a delictes la sedició ni la rebel·lió i només castiga amb presó el fet d’intentar “canviar mitjançant la violència la Constitució” o “separar mitjançant la violència part del territori”. La justícia espanyola ja va retirar l’euroordre contra el president Puigdemont en temer que Bèlgica la denegaria per l’absència de violència i només acceptaria que l’Estat el jutgés per malversació, un delicte amb una pena menor.

Estratègia diferenciada

Si finalment Gabriel no compareix davant Llarena, l’estratègia de la defensa diferirà de la feta la setmana passada per la seva companya de files, Mireia Boya, que sí que va acudir a declarar. El jutge no va dictar presó provisional per a la cupaire malgrat que va defensar que la proclamació de la independència va ser efectiva i que si no es va implementar va ser per l’aplicació del 155. Boya va precisar, però, que mai va formar part del nucli organitzador del referèndum. En una entrevista a l’ARA, Boya va afirmar que s’havia plantejat l’exili com una de les opcions. Gabriel aclarirà avui si tria aquest camí o si compareixerà finalment davant Llarena.