La CUP acorda deixar els escons buits a partir del proper ple quan no s'abordin propostes rupturistes

La CUP ha decidit deixar els escons buits al Parlament, com va avançar l'ARA, des del proper ple quan no es portin a debat "propostes veritablement rupturistes o transformadores, que superin els límits imposats". En aquest sentit, els anticapitalistes acoten aquest boicot parlamentari tant als plens com a les comissions quan no s'abordin mesures que "tinguin unes conseqüències reals i efectives per la majoria popular i treballadora", que "generin i fomentin consciència de canvi i per tant, promoguin l’organització i el discurs polític i ideològic transformador" o "quan hi hagi darrere de la proposta una lluita transformadora protagonitzada per moviments socials".

La CUP considera que "aquesta legislatura és l’expressió més frustrant del sobiranisme institucional dels últims anys" i que no hi poden "col·laborar ni avalar-la". "Ens trobem davant d’una acció parlamentària i governamental basada en la mal anomenada “restitució” de les institucions autonòmiques, però la realitat és que l’autonomia no existeix i que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat estan buits de poder i no disposen de capacitat per governar ni tan sols des d’una perspectiva autonomista", afageixen els cupaires.

En aquest sentit, la formació independentista lamenta que les dues grans formacions independentistes no hagin apostat per la desobediència i la unilateralitat. "El gran potencial del moviment popular en defensa del dret a l’autodeterminació va ser desaprofitat i es va perdre una oportunitat única de plantar cara a la situació de precarietat a la que ens condemnen els límits autonòmics i a tot allò que representa el règim del 78 – una monarquia corrupta, una oligarquia centralista i negadora de drets, i una maquinària repressiva venjativa i disposada a tot per defensar, per sobre de tot, i en contra de tot, la unitat de l’estat espanyol", conclouen els cupaires.

La CUP torna a posar en valor l’èxit de l’1 d’octubre i de les vagues generals posteriors, "que van representar indubtablement l’exercici de sobirania i de desobediència popular i institucional més massiu i col·lectiu que s’ha produït al sud d’europa". Un exercici que va ser possible, segons la formació assembleària, "gràcies a un gran ventall d’actors polítics i socials molt diversos que defensen que ha de ser la gent la que decideixi el model de societat en el que vol viure i és amb aquests actors amb qui volem seguir treballant i teixint aliances".

Per aquest motiu, els cupaires remarquen que "només de la mà d’un poble conscient, sobirà, organitzat i amb una acció política que comenci al carrer i arribi a les institucions i no a la inversa, podrem avançar". En la línia de prioritzar la lluita al carrer, com es va aprovar al darrer consell polític, la CUP advoca per supeditar la proposta de treball a "allò que passa fora del Parlament i donar suport a les lluites socials que existeixen arreu dels Països Catalans".