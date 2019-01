La CUP acusa el Govern de "desmobilitzar" la ciutadania

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha fet una crida aquest dimarts a la mobilització ciutadana de cara als judicis de l'1-O, amb el lema "Aturem-ho tot". Aragonès s'ha mostrat molt crític amb JxCat i ERC, als quals ha acusat d'estar portant a terme una estratègia de "desmobilització" pel fet de convertir el diàleg amb l'Estat en el "centre" de l'acció governamental, la qual cosa considera una "falsa il·lusió". "L'autodeterminació no és en aquest diàleg, com ha dit el govern espanyol", ha recalcat el diputat.

"Els que pensin que en aquell context és no mobilitzar-se i no fer soroll s'equivoquen i ens aboquen a la derrota", ha lamentat el cupaire: "Alcem-nos i màxima mobilització per donar resposta". " No hi ha hagut alternatives per recuperar sobirania, no es volen recuperar drets socials i no hi ha proposta", ha conclòs en una crítica a l'executiu català.

En el mateix sentit, Aragonès ha acusat el conseller d'Interior, Miquel Buch, de "criminalitzar la resposta antifeixista". "Actualment tenim un magnífic exemple de com s'ha de respondre al feixisme", ha asseverat: "El que hem vist avui a les portes del Parlament andalús". "El moviment feminista ens mostra quin és el camí", ha sentenciat.