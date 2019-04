La CUP aclareix que el protocol antismasclista no preveu mesures cautelars en casos com el de Mireia Boya

La CUP ha aclarit avui que el protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes, que estan a punt d'enllestir, no preveu mesures cautelars en el cas de denúncies com la que ha presentat Mireia Boya, que ha deixat la direcció de la CUP, on exercia fins ara de portaveu del secretariat nacional, pels atacs psicològics que rep des de fa temps d'un company de partit. Aquest protocol, però, està en període d'esmenes per part de la militància i, per tant, es podrien introduir canvis, segons han explicat fonts del partit als mitjans.

"Aquests casos es produeixen en totes les organitzacions i ens hem dotat d'un protocol per abordar aquestes situacions. Un cop es formalitza la denúncia es posen en marxa tots els mecanismes amb una lògica reparadora i no punitiva", ha remarcat la diputada Maria Sirvent. Sigui com sigui, l'exregidora de Terrassa ha deixat clar que això no significa que no es pugui expulsar l'agressor. "En cap cas vol dir que no se l'aparti", ha dit.

L'agressor, han explicat des de la CUP, no forma part de l'estructura del partit i és tan sols un militant més de la formació. "No té cap vinculació amb l'organització", han advertit en una conversa informal amb la premsa. Pel que fa a les crítiques de Boya a la direcció del partit per no haver atès la seva petició, han assenyalat que el seu malestar neix perquè es va negar a assistir a una reunió on hi havia aquesta persona i que la direcció no el va voler apartar, tot i que la reunió no es va acabar celebrant per aquest motiu i a instàncies del secretariat.

"Una organització que és feminista reconeix que les relacions estan travessades pel patriarcat i la confidencialitat va en la lògica reparadora amb l'objectiu de resoldre la situació de la persona agredida i la comissió nacional feminista és qui resoldrà aquesta situació, que no és excepcional", ha afirmat Sirvent. "Hem de fer autocrítica i abordar aquest repte col·lectiu, i per això ens dotem d'aquest protocol", ha afegit.

Aquestes paraules arriben just el mateix dia que les assemblees locals de Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Vilassar de Mar i Sant Adrià de Besos hagin emès un comunicat manifestant que estan "decebudes" i hagin reclamat a la formació "autocrítica" i un "missatge sobre què ha fallat en la gestió del conflicte". "Aquests comunicats s'han rebut i es valoraran", s'ha limitat a respondre Sirvent.