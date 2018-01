La CUP assegura que les negociacions amb JxCat i ERC avancen "positivament"

Després de reunir-se més de dues hores amb JxCat i ERC, la CUP considera que les negociacions avancen "positivament" de cara la investidura de demà i també en els acords programàtics de la legislatura. La diputada Natàlia Sànchez, en declaracions als mitjans de comunicació, ha assegurat que tot i que encara no hi ha acord, la investidura de demà de Carles Puigdemont està "ben encaminada". "Els diputats seran al ple a les tres de la tarda", ha dit, asseverant que des del grup anticapitalista no entendrien que el president del Parlament, Roger Torrent, aturés el ple.

"Entenem que les ingerències de l'estat espanyol sobre la sobirania del Parlament i els drets dels electes no són admissibles. Emplacem a tots els grups a assistir al ple convocat per demà", ha dit. En aquest punt ha afegit que ara per ara el pla passa per investir Carles Puigdemont.

Pel que fa a les negociacions amb JxCat i ERC sobre la legislatura, Sànchez ha confirmat tres acords que ja s'havien anunciat prèviament però que han quedat consolidats -segons la CUP- amb la darrera reunió amb els grups independentistes. Es tracta de la fi dels concerts a les escoles que segreguen per sexe; el retorn d'Aigües Ter-Llobregat a la gestió pública; i el compromís d'impulsar una assemblea constituent en aquesta legislatura que posi les bases per definir la república. Es tractaria de fer debats a escala nacional, amb la participació d'electes però també de la gent, que acabés amb consultes multisectorials (un model que la CUP ja havia defensat en l'anterior legislatura).