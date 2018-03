La CUP debat avalar Turull per donar continuïtat a l'1-O

Investir Jordi Turull com a president com un embat a l'Estat o rebutjar-la per la "manca de voluntat de ruptura" de JxCat i ERC. Aquestes són les dues opcions que les bases de la CUP votaran avui en el Consell Polític per decidir si el tercer candidat a la presidència de la Generalitat és finalment investit. Segons el document al qual ha tingut accés l'ARA, els cupaires posen sobre la taula que si els seus quatre diputats voten favorablement, indispensable perquè Turull pugui ser escollit en primera volta, seria "un missatge de continuïtat amb l'1-O" davant l'intent de l'estat de "retirar de la circulació" totes les persones que van participar en el referéndum.

Els cupaires també anoten que el possible processament de Turull farà créixer la mobilització als carrers "emplaçant a JxCat i ERC a assumir un nivell més alt de compromís republicà". Aquesta seria una manera de "debilitar els sectors que simplement volen recuperar l'autonomia".

Per contra, el text remarca l"a manca de voluntat de ruptura de la Mesa i de JxCat i ERC" si la investidura és impugnada i creuen que suposaria un "factor de desmobilització" per no desobeir institucionalment. La seva pertinença al PDECat també es un factor que fa vacil·lar a la formació anticapitalista, que recorda que "manté la línia política de Marta Pascal", que ha participat en "les retallades del Govern d'Artur Mas" i que no ha fet "cap moviment per retractar-se del cas del 3% de CDC". La manca de debat intern per la convocatoria urgent del ple és un altre dels motius que esgrimeix el document per votar en contra de la investidura amb quatre vots negatius o quatre abstencions.

Pel que fa a les negociacions, la CUP destaca que hi ha un "principi d'acord verbal" per fer prevaldre la sobirania del Parlament davant del TC en la tamitació de lleis malgrat l'oposició de l'alt tribunal. Si són declarades inconstitucionals, l'acord estipula que es buscaran les vies perquè es puguin materialitzar. Si bé remarquen que no s'ha avançat en la creació d'una banca pública, una reivindicació essencial dels cupaires, la formació assembleària subratlla que JxCat i ERC s'han compromès a augmentar la dotació per fer pisos de protecció oficial i a crear nous instituts. Pel que fa al Procés Constituent, les negociacions no s'han reprès i de moment segueix sobre la taula que el lideri la CUP, que no accepta que es porti a terme des de Brussel·les.