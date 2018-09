La CUP carrega contra el pacte entre el PDECat i el PSOE: "Que no tanquin per dalt el que obrim per baix"

Poques hores després que el PDECat pactés amb el PSOE una moció per obrir un procés de diàleg en el marc de la llei, la CUP ha carregat durament contra el Partit Demòcrata. En una piulada a Twitter des del compte oficial del partit, els cupaires han apel·lat a les reivindicacions de la manifestació de la Diada d'aquest dimarts per criticar l'acord. "Els carrers ahir parlaven de democràcia, de justícia i autodeterminació. No de l'enèsim intent de la sociovergència d'encaixar les aspiracions populars en un marc autonomista", han censurat. "Que no tanquin per dalt el que obrim per baix", han sentenciat els anticapitalistes.

Els carrers ahir parlaven de democràcia, de justícia i autodeterminació.

No de l'enèsim intent de la sociovergència d'encaixar les aspiracions populars en un marc autonòmista.

Que no tanquin per dalt, el que obrim per baix. https://t.co/WY9AMJSiPO — CUP Països Catalans (@cupnacional) 12 de septiembre de 2018

En la mateixa línia, el diputat de la CUP Carles Riera també ha fet una piulada a través de Twitter censurant el pacte entre el PDECat i el PSOE. "El PDECat tancant en despatxos el que la gent ha obert als carrers", ha criticat. Per tot plegat, Riera ha exigit "tombar el règim del 78".