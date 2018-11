La CUP impulsa una comissió d'investigació sobre la "violència institucional" de l'1-O

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha plantejat aquest dijous crear una comissió d'investigació al Parlament sobre el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 per analitzar "la situació de violència policial més greu dels últims 40 anys". En roda de premsa aquest dijous, ha apel·lat a les forces progressistes i sobiranistes de la Cambra perquè recolzin la seva iniciativa i ha revelat que ja han parlat de la comissió amb JxCat i ERC, i que esperen que els comuns "agafin amb les dues mans aquesta comissió d'investigació". També ha apel·lat al PSC-Units perquè recolzi crear-la: "Si hem escoltat alguna vegada Miquel Iceta dient que va ser el primer que va denunciar la violència que s'estava produint [l'1-O], hauria d'adoptar també una postura clara a investigar el que va ocórrer".

Els 'cupaires' volen que aquesta comissió documenti i investigui els actes policials de l'1-O i citi tant a víctimes com a responsables del dispositiu, però ha deixat en mans de la pròpia comissió decidir quines persones es citarà: "Estem encara traslladant la proposta". Aragonés també ha lamentat que s'hagin arxivat denúncies contra actuacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i ha assegurat que "moltes persones víctimes, perquè el seu nom no consti enlloc, prefereixen no denunciar".

Aragonés també ha fet referència a les pintades que Arran van fer a la casa que té el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a Sant Cugat i ha dit que "atribuir violència a l'acció d'Arran contribueix a la dinàmica creixent de criminalització de la dissidència i la desobediència civil".