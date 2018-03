La CUP insta a fer un pas al costat als que no apostin per la desobediència i la unilateralitat

L'alcaldessa de Berga, la cupaire Montse Venturós, ha confirmat avui que els quatre diputats de la CUP s'abstindran en la investidura de Jordi Sànchez si es manté un "programa autonomista" com va decidir dissabte el consell polític i van ratificar ahir els representants de la formació en la trobada que van mantenir amb el president del Parlament, Roger Torrent. En una entrevista a La Xarxa, Venturós ha instat "a fer un pas al costat els que no vulguin apostar per la desobediència i la unilateralitat". "Ens hem de plantejar la tessitura del que vol fer el Govern, nosaltres no avalarem en cap cas el retorn a l'autonomisme sense plantejar accions per constituir la República", ha remarcat l'alcaldessa de la capital del Berguedà. En aquest sentit, ha advertit que "els òrgans que regeixen la CUP han decidit no investir Sànchez" subratllant que no pensen ratificar la decisió de no avalar la candidatura de l'expresident de l'ANC si el consell polític no canvia de parer.

Una de les línies vermelles que ha posat la CUP damunt la taula és que el Procés Constituent es porti a terme des de Catalunya i no des de Brussel·les com reclama Junts per Catalunya (JxCat). "L'aposta ferma pel Procés Constituent és treballar-lo des de la base i no des dels despatxos". Venturós ha assenyalat que "tots els partits tenen responsabilitats en el Procés i han de ser compartides perquè el projecte és col·lectiu" i més quan "l'estat ha arribat al límit vulnerant drets civils i la situació és lamentable". "Hi ha una decepció absoluta al carrer per la manca de transparència, però nosaltres tenim clar que volem culminar la República que va ser proclamada i és molt decebedor que es llenci a les escombraries aquest moviment social", ha explicat per justificar els motius de no investir Sànchez. "No ens plantegem anar a eleccions i tampoc ens ho plantejàvem amb Mas, però si no es parla d'implementar la República no donarem suport al nou Govern", ha anotat Venturós.

"Quan es va treballar la primera proposta d'investidura de Puigdemont, la CUP va participar-hi activament proposant acords, però partim d'una base tan diferent que val més que hi hagi un acord entre els dos principals partits abans de fixar la nostra posició", ha afegit l'alcaldessa. "De nou tot retorna sobre la CUP, el pressing CUP continua", ha lamentat Venturós, que ha recordat que "el vam patir amb Mas i amb els pressupostos".

"Hi ha una ingenuïtat molt gran, era fals que es podia aconseguir la independència de la llei a la llei, si no hi ha desobediència no es podrà aconseguir mai", ha reblat Venturós, que ha criticat el "victimisme" d'alguns partits per la repressió posterior de l'Estat. "S'han de plantejar escenaris que vagin més enllà perquè el Procés serà llarg i perquè no hi va haver fermesa per aplicar la República per part del Govern que ens hagués donat credibilitat internacional", ha afegit. Pel que fa al paper que ha de jugar el carrer, Venturós ha avisat que "si el poble no està organitzat, la classe política no el seguirà" i ha lamentat que "ara mateix hi ha molta gent que està decebuda que potser ja no vol sortir al carrer". "Cal que hi hagi una organització popular i els CDR reclamen que s'implementi la República amb accions que van més enllà de les manifestacions amb un major nivell de confrontació per superar l'embat de l'Estat", ha anotat.

L'alcaldessa, que ha revelat que encara no ha decidit si es presentarà de nou a les eleccions, ha denunciat que l a fiscalia hagi demanat la seva inhabilitació durant sis mesos i una multa de 540 euros per un delicte electoral per no haver tret l'estelada del balcó de l'ajuntament a les eleccions del 27 de setembre del 2015 i a les generals del 20 de desembre del mateix any. "No em ve de nou davant la repressió de l'estat, es va arxivar inicialment, però la fiscalia ha reobert el cas i ara estarem pendents de la data del judici, però estic tranquil·la".