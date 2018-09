La CUP fa una crida a la mobilització permanent al carrer

La CUP ha fet avui una crida a la mobilització permanent al carrer per celebrar l'1-O per reclamar al Govern que faci efectiva la República. "El moviment republicà ha de sortir al carrer i exigir als partits que deixin de pensar en els seus interessos i en gestionar les engrunes de la poca sobirania que tenim per fer efectiu al que es van comprometre", ha remarcat la diputada Natàlia Sànchez abans de remarcar que "l'1-O no és una diada de commemoració, sinó de lluita".

La primera cita han anunciat els cupaires serà aquest dissabte per denunciar l'acte que ha convocat el sindicat policial Jusapol per retre tribut als policies i guàrdies civils que van participar en el operatiu contra el referèndum. "Fem una crida a omplir la plaça Sant Jaume per plantar cara al feixisme", ha afirmat la diputada, que ha preguntat a les forces sobiranistes com permeten celebrar aquest acte dissabte en una roda de premsa davant la delegació del govern espanyol. "No pot ser que es permeti celebrar que s'hagi reprimit i apallisat a la població", ha anotat Sànchez, que ha recordat que el dia 9 d'octubre també seran a València per commemorar la diada del País Valencià i mostrar el seu rebuig al feixisme davant els constants atacs ultres que s'hi han produït en els darrers mesos. "No podem permetre que els feixistes prenguin el carrer", ha afegit el diputat Vidal Aragonès.

Sànchez ha lamentat que mentre el president Quim Torra crida a la mobilització al carrer el conseller d'Interior, Miquel Buch, desallotgi els acampats independentistes de la plaça Sant Jaume. "És una demostració més de la incongruència del Govern", ha sentenciat Sànchez. Per aquest motiu, els cupaires han tornat a reclamar, com ja han fet aquest matí després del desallotjament de la plaça Sant Jaume, al president Torra que "posi ordre al seu govern" i la dimissió del conseller Buch per haver dit que no hi ha grups feixistes organitzats a Catalunya en relació als GDR o que identifiqués els autors de la pancarta contra el rei el 17-A en el primer aniversari de l'atac terrorista a les Rambles.

Una incongruència que Vidal Aragonès també ha posat en relleu amb la decisió del Govern sobre els diputats suspesos. "És el poble de Catalunya qui trïa els seus representants i no el jutge Llarena, que ara actua de legislador", ha criticat el diputat, que ha deixat clar que "si els diputats no estan suspesos els vots han de computar". En aquest sentit, Sànchez ha subratllat que "ni estem recuperant la sobirania del Parlament ni estem impulsant polítiques socials". Unes polítiques socials, que segons Vidal Aragonès, són l'única manera d'eixamplar la majoria social a favor de la República.