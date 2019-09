La CUP es debat entre el boicot i fer el salt al Congrés el 10-N per bloquejar-lo

La CUP fixarà la seva posició aquest dissabte davant les eleccions del 10 de novembre. En un consell polític extraordinari, els anticapitalistes reobriran el debat sobre si fan el salt al Congrés de Diputats per bloquejar-lo, o no es presenten i boicotegen les eleccions. Així, segons han fet públic en un comunicat, "la militància i les organitzacions" que formen part de la CUP han presentat documents amb "propostes tàctiques" per concretar "el possible boicot a les eleccions del 10 de novembre", però també tirar endavant una "acció política institucional centrada en el bloqueig".

Així, la CUP debatrà de quina manera es converteix en una "eina de denúncia de la constant negació de drets democràtics per part de l'Estat, de deslegitimació del règim i d'incentivació de la confrontació democràtica i la generació d'inestabilitat a l'Estat". D'altra banda, els anticapitalistes es plantejaran si boicotegen i de quina manera "qualsevol intent de refer els consensos per part d'aquelles formacions polítiques disposades a garantir la governabilitat a l'Estat".