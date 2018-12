La CUP decideix dissabte si concorre a les europees

Després d’ajornar la decisió per manca de quòrum, la CUP acordarà finalment aquest dissabte si es presenta a les eleccions europees en un consell polític que tindrà lloc a Artés (Bages). Ho farà, segons ha pogut saber l’ARA, amb tres documents sobre la taula: dos de favorables a fer el salt i un en contra. Els dos textos que defensen presentar candidatura, tot i que amb matisos, són els que han elaborat el nucli de Sant Esteve de Palautordera i el de Vilanova i la Geltrú. A petició de les assemblees locals de Sant Cugat i de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, aquest últim text, que advoca per l’exdiputada Anna Gabriel com a candidata, s’ha incorporat a última hora a la votació per enriquir el debat, tot i que en principi només estava previst que es presentessin un document pel sí i un altre pel no.

L'aliança d' ERC amb el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) i sobretot amb EH Bildu, només pendent d'alguns serrells, ha provocat que s'hagi recuperat el document de Vilanova perquè el de Sant Esteve de Palautordera només contempla presentar-se si es fa amb la resta de forces independentistes de l'Estat. Aquest nucli considera que si no s'assoleix una candidatura àmplia "no valdria la pena dilapidar els nostres esforços en iniciatives de poc o nul impacte". Unes iniciatives que creuen que "en el millor dels casos, tan sols servirien per fer la guerra interna per l'hegemonia a dins de Catalunya però no canviarien res a nivell internacional". Per aquest motiu, descarten altres fórmules de concórrer als comicis perquè no assegurarien "capacitat d'incidència i d'internacionalització del projecte polític" que representa la CUP.

L'assemblea de Vilanova, en canvi, defensa teixir una aliança inicial amb l’esquerra alternativa andalusa, que en les últimes eleccions andaluses va sumar uns cinc mil vots sota el paraigua de Nació Andalusa. Un espai que representa la Candidatura Unitària de Treballadors (CUT) de l’alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, o el Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), del qual era secretari general l’ara diputat de Podem al Congrés Diego Cañamero, que ha participat en nombrosos actes electorals dels cupaires. El distanciament d’aquest espai de la formació de Pablo Iglesias obre la porta a un acord amb la CUP, que considera que aquesta possible aliança “descol·loca el nacionalisme espanyol” i “és especialment potent per la composició d’orígens de la població catalana”.

El document que aposta pel no, presentat pels nuclis de Sant Pere de Riudebitlles i Masquefa -el més votat en l’últim consell polític però que va quedar lluny, com la resta, de la majoria necessària per ser aprovat-, s’ha nodrit de les aportacions de l’assemblea territorial del Camp de Tarragona, l’altre nucli que va portar a debat un text en contra de ser al Parlament Europeu. El text final, No siguem còmplices. El procés d’alliberament nacional no passa per la UE, recorda l’oposició històrica dels cupaires a la UE, reflectit en els seus programes electorals, i subratlla la poca incidència que tindran a Brussel·les per revertir l’Europa del capital.

Candidatura del text aprovat

La mesa del consell polític ha decidit que els representants de les assemblees territorials votin en primer lloc si la CUP s’ha de presentar a les europees i a continuació passarà a ratificar-se el document de l’opció guanyadora. Si s’acaba imposant el sí, el secretariat nacional treballarà en la configuració d’una candidatura que s’adeqüi al document aprovat. Finalment, el consell polític haurà de ratificar el projecte i la seva execució. Aquest fet obre la porta a la possibilitat que Gabriel sigui la cap de llista, si acaba acceptant liderar la candidatura, en el cas que la proposta de Vilanova guanyi.