La CUP reclama al Govern apujar els impostos a les rendes altes amb els propers pressupostos

Primeres condicions de la CUP al Govern de cara a negociar els pressupostos. El diputat Vidal Aragonés ha demanat a l'executiu català que als futurs comptes de la Generalitat s'incorpori una pujada de la tributació per a les rendes altes, "aquells que cobren més de 60.000 euros". A més, els anticapitalistes també demanen que es reverteixin les retallades de les anteriors legislatures.

"Amb uns pressupostos antisocials o de retallades, que no hi comptin amb nosaltres", ha assegurat Aragonés en unes declaracions a la cadena SER. Per la CUP, el fonamental no és presentat el projecte de forma immediata, sinó que superi l'etapa de reajustament econòmic. El partit de l'Esquerra Independentista té diversos objectius fixats. Creu que s'ha de modificar l'impost de successions i donacions per tenir en compte els ingressos de les persones a les que se'ls aplicarà aquest gravamen.

El projecte pressupostari per l'any 2019 es presentarà al llarg del proper mes d'octubre. Quim Torra va anunciar fa uns dies que, si no s'aprovaven presentaria la seva dimissió. El conseller d'Economia i Vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va anunciar que faria uns pressupostos que continuarien amb la "transformació de les polítiques públiques en l'àmbit social, que s'han dut a terme els últims mesos i anys", i que per tant podrien obtenir suport més enllà de la CUP.

Resposta del PDeCAT

El diputat del PDeCAT al congrés Ferran Bel ha assegurat que "seria difícil d'entendre" que es pugessin els impostos a les rendes més altes, i ha recordat que Catalunya és la comunitat amb els tipus impositius més elevats de l'IRPF a l'estat espanyol. Sobre la proposta d'Aragonés per modificar l'impost de successions, Bel ha dit que a la seva formació no són "molt partidaris d'incrementar més els impostos dels que hi han ara".

El que si veu possible l'exalcalde de Tortosa és la reducció dels impostos a les rendes més baixes. "Es raonable i aniria en la mateixa direcció del que es va fer de forma puntual als últims Pressupostos Generals de l'Estat", ha assegurat Bel, que veu factible reproduir-ho a Catalunya.