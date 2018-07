La CUP demanarà la dimissió de Torra si manté el "diàleg autonòmic" i "traeix" el moviment republicà

La CUP obre la porta a demanar la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, si manté el "diàleg autonòmic" amb l'Estat i "traeix" així el "moviment republicà". "Vam dir que teníem a punt la targeta vermella. No tindrem cap dubte a presentar-la si arriba el cas", ha dit en una entrevista a TV3 el cap de files dels cupaires al Parlament, Carles Riera.

Riera ha dit que li sap greu que Torra estigui "dolgut" amb la CUP perquè no dubta de la "profunda convicció independentista i republicana" del president, però li ha recordat que Pedro Sánchez i el govern espanyol tenen la virtut de la claredat i han deixat molt clar que no es pot parlar d'autodeterminació". "El Govern ha de decidir si vol concentrar esforços a materialitzar la República aquí o vol rebaixar la intensitat conflicte i concentrar-se a discutir molles amb l'Estat. No es poden fer les dues coses alhora", ha avisat.

Després d'insistir que "l'època dels símbols s'ha acabat" i que ara cal "materialització de la República", Riera ha demanat a JxCat i ERC que "no s'obeeixi i no s'acati" la suspensió dels diputats empresonats. L'objectiu de la CUP, compartit amb la resta de forces independentistes, és mantenir "intactes" els drets dels càrrecs electes a la cambra. En cas contrari, ha considerat el cupaire, suposaria "fulminar la democràcia". "Les forces democràtiques hauríem de mantenir una posició de dignitat. No podem assumir la subalternitat a la qual ens vol sotmetre l'estat espanyol", ha reblat.

Venturós probablement no recorrerà la seva condemna

En aquest sentit, el diputat anticapitalista ha avançat que l'alcaldessa de Berga, la també cupaire Montse Venturós, probablement no presentarà un recurs contra la seva condemna de sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat l'estelada de l'Ajuntament. Tot i que no ha volgut donar més detalls, ha assegurat que s'està treballant perquè prevalgui la "legitimitat" sobre la "legalitat" i que Venturós continuï exercint la responsabilitat per la qual ha sigut votada pels berguedans.