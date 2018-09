La CUP denuncia que a hores d'ara encara hi ha "vigilàncies policials" a la seva seu

Un any després que desenes d'agents de la Policia Nacional rodegessin la seu de la CUP el 20-S, els cupaires denuncien que aquest "vigilància policial" encara dura. De fet, asseguren que aquesta vigilància ja es va produir dies abans que la policia intentés entrar a la seva seu. Precisament, un informe de la Brigada d'Informació explica que l'edifici del carrer Casp va estar vigilat des de primera hora del matí d'aquell 20 de setembre.

Ara, els anticapitalistes asseguren que aquella vigilància no s'ha aturat, sinó que encara a hores d'ara hi ha agents "de paisà" que supervisen els moviments que fan els cupaires. "Seguim tenint cossos i forces policials de l'Estat al voltant de la seu i que ens agafen nota de tots els nostres moviments", ha explicat l'exdiputada i membre del secretariat nacional de la CUP Mireia Boya. "Estem segurs que la repressió no ha acabat", ha avisat. En aquest sentit, l'exdiputada ha afirmat que han informat d'aquests fets al Departament d'Interior: "Esperem que ens ajudin a aclarir qui són aquestes persones".

Els cupaires han fet una roda de premsa davant la seva seu per recordar que la Policia Nacional va envoltar l'edifici durant més de set hores el 20 de setembre de l'any passat. Així, l'exportaveu del secretariat nacional de la CUP Núria Gibert ha denunciat els fets i ha assegurat que era una operació que "buscava aterroritzar". "No van passar per sobre dels nostres cossos i no passaran per sobre de les nostres consciències", ha afirmat Gibert.

L'objectiu de la policia nacional era el material de la campanya de l'1-O, però com que no duien cap ordre judicial, cap dels agents policials va aconseguir posar els peus dins la seu de la CUP. El 20-S de l'any passat havia començat amb escorcolls a primera hora del matí en diferents departaments de la Generalitat per desmantellar qualsevol estructura del referèndum.

Un macrooperatiu policial que arrencava d'una ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona i que ara la CUP vol denunciar les seves "mentides". Així, Boya ha explicat que estan estudiant "les mesures legals" per "acusar" l'estat espanyol i el seu sistema judicial. "Farem una valoració amb els advocats dels presos i exiliats per valorar les mesures i no permetre que el jutjat d'instrucció número 13 menteixi d'aquesta manera", ha explicat la portaveu del secretariat nacional.