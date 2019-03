La CUP engega un cicle de conferències per reflexionar sobre les potencialitats de l'1-O

La CUP engega un cicle de conferències entre diferents agents sobre l’octubre del 2017 arran de la constatació que els fets "són encara massa recents i que falta una lectura compartida per amplis sectors sobre què ha passat i què cal fer ara".

L'objectiu és compartir les "estratègies guanyadores" del mes d'octubre del 2017, com ara l'empoderament popular en la celebració del referèndum, per aprofundir, en paraules del diputat Carles Riera, en les "potencialitats" de l'1-O. "Tenim una situació política plena de reptes que ens obliga a donar respostes immediates fruit de la repressió i de l'activitat parlamentària, però també hi volem donar profunditat i una mirada estratègica", ha afegit Riera, que ha lamentat que "massa sovint s'improvisa".

"Hi ha hagut un canvi de paradigma, no podem interpretar la realitat abans de l'1-O, però mantenim certes inèrcies i cal fer una parada tàctica per entendre'l conjuntament amb altres actors per generar noves visions compartides a llarg termini", ha deixat clar Riera.

Aquest cicle, que porta per nom 'Escoltem-nos. Aprenentatges d'aquells dies d'octubre', començarà al centre cultural La Mercè de Girona el 9 de març amb el debat 'Sense desobediència no hi ha independència', amb la regidora de la CUP de Barcelona, Eulàlia Reguant, i el politòleg Jordi Muñoz. El mateix dia hi haurà un altre col·loqui a la tarda, 'L'organització popular: el motor de canvi', amb Albert Botran i la sociòloga Özgur Günes.

Les conferències, que es faran a tots els Països Catalans i també a l'Estat, arribaran a Igualada el 23 març, a Barcelona i Palma el 6 d'abril i a Sant Boi el 4 de maig. També n'hi haurà una a Madrid a finals de març, tot i que se n'han de concretar els detalls. Entre els ponents hi haurà Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, el dirigent de Podem i membre de Madrilenys pel Dret a Decidir Jaime Pastor, l'activista Simona Levi i el sociòleg Joan Manuel Tresseras.

"Aquestes reflexions no poden ser soliloquis, sinó que cal parlar amb gent diferent amb qui podem tenir coincidències i divergències, però sí mirades complementàries", ha exposat Riera. "Seran xerrades que formen part de les nostres anàlisis internes i que s'han reflectit en el consells polítics que hem celebrat com l'aliança entre la desobediència civil amb la institucional com a palanca de canvi", ha explicat la diputada Natàlia Sànchez.

"Es parla de l'ascens de l'extrema dreta, que segurament sorgeix de la por del règim, però sorgeixen escenaris de noves aliances en l'àmbit europeu d'organitzacions que són pròximes i solidàries i cal aprofitar-ho per compartir reflexions i un marc estratègic perquè la nostra lluita també és internacional", ha afegit Riera.