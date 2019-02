La CUP insta a crear comitès de vaga per aturar el país el 21 de febrer

La CUP ha fet una crida avui a crear comitès de vaga el 21 de febrer per aturar l'activitat econòmica en defensa dels drets civils i polítics en l'inici del judici contra els dirigents independentistes. En aquest sentit, Carles Riera ha denunciat: "Les institucions catalanes no estan fent una defensa activa dels nostres drets i ara ha de tornar a parlar el carrer perquè prengui la iniciativa, perquè només des de la mobilització guanyarem els drets socials i el dret a l'autodeterminació".

"Els comitès de vaga han de començar a treballar aquest mateix cap de setmana i han d'estar oberts a tots els moviments socials", ha explicat Riera abans de concloure que "el millor camí per recuperar els nostres drets és la desobediència".

Riera ha recordat que "ara s'inicia un cicle de mobilitzacions" en al·lusió a les mobilitzacions unitàries que els partits i entitats sobiranistes van presentar ahir al Palau Robert de Barcelona. "Un poble alçat que s'aixeca contra la repressió i el dret a l'autodeterminació", ha assenyalat Riera, que ha comparat la vaga del 21 de febrer amb la jornada del 3 d'octubre i la mobilització del 12 de febrer amb la vaga general del 8 de novembre.

Els cupaires han fet aquesta crida durant la presentació del manifest "Ho tornaríem a fer", per denunciar els milers de persones que han estat represaliades fruit del procés sobiranista, però advertir alhora que seguiran advocant per l'acció directa i la desobediència.

Conscients que el que es jutja en aquesta causa general "són drets col·lectius i "que quan l’Estat apuja el to de la repressió ningú no en queda al marge", els cupaires fan una crida a la mobilització permanent per denunciar aquest procés polític i la fi de la repressió.

"La repressió forma part de l'ADN del règim del 1978 que imposa una retallada de drets que s'han assolit amb la desobediència", ha afirmat Montse Venturós, alcaldessa de Berga, inhabilitada també per negar-se a treure l'estelada de l'ajuntament durant dues campanyes electorals.

"Exigim l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i l'arxivament de totes les causes mentre emplacem la ciutadania a mobilitzar-se en els propers mesos", ha insistit l'alcaldessa.