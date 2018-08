La CUP justifica apujar la quota dels militants homes com una manera "d'interpel·lar-los" en la "lluita feminista"

Prevenir les agressions masclistes i feminitzar l'organització. Aquests són els objectius prioritaris pels quals la CUP ha decidit tirar endavant tota una sèrie de mesures per combatre el masclisme, també dins la seva organització. I una de les accions és la que ja va transcendir la setmana passada i que va generar algunes crítiques: apujar 0,75 € la quota dels militants homes durant sis mesos. "Som nosaltres qui patim les agressions, i creiem que no som les dones les que hem de sufragar el cost d'elaborar un protocol", ha justificat una de les portaveus del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada. A més, també ha argumentat la mesura com una manera "d'interpel·lar el conjunt de l'organització, també els homes", perquè se sentin partícips de la "lluita feminista".

Els diners serviran per pagar una persona alliberada que s'encarregarà d'elaborar un protocol –entre d'altres accions– per a la CUP que serveixi de base per actuar davant de qualsevol agressió masclista que pateixin les dones de l'organització. "El 30% de la contractació d'aquesta persona l'assumirà la CUP, mentre que el 70% restant se sufragarà amb l'increment de la quota dels homes", ha explicat la portaveu cupaire. En funció de l'agressió masclista que es denunciï, "s'adequaran les mesures que es prenguin", ha explicat Estrada, que ha avisat que en els casos greus es pot arribar a expulsar de l'organització. "Però no partim de mesures basades en el càstig, sinó en la reparació", ha matisat.

L'assemblea de dones de la CUP que es va celebrar al juny va aprovar un seguit de mesures que s'emmarquen en diferents eixos que pretenen denunciar i combatre les pràctiques masclistes dins i fora de l'organització. "La urgència" per aplicar aquestes mesures –que ja s'han començat a tirar endavant– ha fet que no s'hagi esperat a la convocatòria d'una assemblea nacional organitzativa perquè li doni el vistiplau, sinó que ha sigut el consell polític qui els ha donat la "legitimitat" per aplicar aquestes mesures.

Els cupaires no han volgut donar dades sobre les agressions masclistes que s'han donat dins l'organització perquè es tracta d'una informació "confidencial". "Per a nosaltres és igual d'important tenir-ne una com deu", ha dit Estrada. En aquest sentit, ha tret pit que la CUP hagi decidit posar fil a l'agulla per abordar aquesta qüestió. "Tant de bo totes les organitzacions polítiques abordessin les agressions masclistes; si s'assumís com un deure de totes les formacions no tindria aquesta transcendència", ha criticat la portaveu anticapitalista, que també ha explicat que fins ara el partit ja comptava amb un assessorament extern puntual.